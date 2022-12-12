法国/美国

美国政府在过去的6年里只进行了两次外国元首到访的国事访问，第一次是在2018年特朗普任职期间，马克龙享受 了首位外国元首到访的殊荣，今年同样，再次让法国总统成为拜登上任后首位到访外国元首

法国总统马克龙于12月2日结束对美国的国事访问，美国外交关系协会负责人詹姆斯·林赛（James M. Lindsay）认为，在国际事务日趋复杂，对立日趋严重的当下，法美凸显合作本身就是两位总统的胜利。

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法美传统友谊

美国外交关系协会负责人詹姆斯·林赛于12月12日在法国《世界报》载文分析指出，目前全球经济和贸易失衡，国际形势日趋复杂，虽然法国总统马克龙结束对美国国事访问没有发布新声明，但此行本身就极具重要意义，凸显受到考验的法美双边合作伙伴关系的重要性。

文章写到由于新冠疫情肆虐等原因，美国政府在过去的6年里只进行了两次外国元首到访的国事访问，第一次是在2018年特朗普任职期间，马克龙享受 了首位外国元首到访的殊荣，今年同样，再次让法国总统成为拜登上任后首位到访外国元首，可能也是拜登政府做出努力来修复2021年由于美国的关系，澳大利亚取消出与法国的核潜艇协议，引发的法美两国关系的紧张。

美国总统拜登自己承认政府处理该事件不当，在2021年9月华盛顿，伦敦和堪培拉结成名叫奥库斯（Aukus）的新军事安全联盟，随后澳大利亚政府终结在2016年与法国签署的销售12艘核潜艇的协议，而且美国没有事先通知在华盛顿的法国大使馆，让法国政府措手不及。

分析指出俄罗斯入侵乌克兰让法美关系走低成为次要因素，美国知道解决乌克兰危机问题上需要在欧洲的法国进行紧密合作，法美跨大西洋伙伴关系极其重要。

本次法国总统到到访美国，两国的总统凸显法美历史合作关系，不可忽略的是各国利益比长期的历史和友谊更加重要，分析指出目前法美两国的主要分歧不是在地缘政治方面，有可能是在乌克兰问题上。

分歧与对话

在如何解决俄罗斯入侵乌克兰的问题上，法国总统马克龙表示，绝不会迫使乌克兰人接受他们无法接受的妥协。美国总统拜登表示如果普京要结束战争就与其对话，同时强调普京要下台。

在经济领域法美出现不同，法国总统马克龙指出美国国会在去年通过的《通胀削减法案》和美国芯片法案，这两个法案给美国工业企业补贴，影响包括欧洲产品向美国的出口，从而影响在欧洲的投资，特别是目前欧洲面临经济萎缩危险。

在美国华盛顿大使馆，法国总统马克龙代表美国众多盟友，明确表示对此的不满，指出这两个法律或将让西方联盟破裂。

美国总统拜登回应听到法国总统的要求，表示会做出调整，避免对盟国产生不良影响。分析认为拜登政府或将能够说服美国议会，减少法国总统马克龙代表盟国的担忧。

不过从2023年一月美国共和党人掌控众议院的多数席位，不会让拜登政府顺利执政，而且民主党人控制参议院多数席位，也不愿意修改这两项法律，特别是这会为美国创造就业机会。

分析指出虽然拜登政府听到马克龙代表的欧洲对能源价格居高不下的担忧，但是目前没有任何行动。美国向欧洲出口天然气来填补俄罗斯减少向欧洲出口的空缺，但是价格比在美国本土高出4倍。

法国总统马克龙本次到访美国没有在其特别关注的问题上取得进展，拜登政府采取的措施被欧洲人认为是美国的保护主义，这会让欧洲与美国在乌克兰问题上的团结出现裂痕，也让美国进一步团结欧洲来应对中国的长期战略失色。

目前的情况是法国代表的欧洲和美国互相倾听，没有互相指责，这让目前看起来似乎无法逾越的困难在未来或许能够找到解决办法，在如今如此分化的世界中，这本身就是一个胜利。

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