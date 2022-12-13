援乌巴黎国际会议筹款超过10亿欧元

俄罗斯侵乌战争

2022年12月13日，乌克兰第一夫人奥莱娜-泽兰斯卡在巴黎参观一所为不讲母语的学生开设的小学。周二在巴黎举行的一次国际捐助者会议上，乌克兰迅速获得了大量的财政和实物支持承诺，这是对俄罗斯持续空中轰炸的蔑视性回应，这些轰炸以关键的基础设施为目标，使数百万乌克兰平民陷入越来越深的寒冷和黑暗之中。

法国组织的支持乌克兰的国际会议已经筹集了超过10亿欧元的捐款，以帮助这个基础设施被俄罗斯攻击破坏的国家的人民度过冬天。这个数字比乌克兰总统泽连斯基在会议开幕时希望的8亿欧元还要多。

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法国外交部长科隆纳与乌克兰总理奇米格尔一起宣布： "我们已经超过了最初希望达到的数字"。

科隆纳表示，国际社会不能 "置乌克兰人于不顾"，她表示这些捐款主要是用于 "具体的 "援助，如帮助乌克兰购买发电机。俄罗斯军队几周来一直以乌克兰能源基础设施为轰炸目标，使当地人无法正常照明和取暖。

奇米格尔表示，40-50%的乌克兰能源网络已被俄罗斯的轰炸摧毁。他说：由于这些援助，"我们的国家不会陷入黑暗"，他欢迎来自 "文明世界 "的支持，这是对乌克兰发出的 "强大信号"。

法国外交部长说，在周二宣布的10亿欧元中，4.15亿欧元将分配给能源部门，2500万欧元用于供水，3800万欧元用于食品，1700万欧元分配给卫生，2200万欧元分配给交通，其余的近4.93亿欧元还没有细分出来。

马克龙还宣布法国额外提供7650万欧元的援助，以便在2023年初之前帮助乌克兰人度过严寒。德国外交部长贝尔博克说，柏林将提供5000万欧元。

欧盟委员会主席冯德莱恩回顾说，欧盟曾承诺在2023年向基辅提供180亿欧元的宏观财政援助，并宣布为乌克兰购买3000万个LED灯泡，这些灯泡的能源效率更高。

以美国为首的西方国家自俄罗斯侵乌以来提供了军事装备方面的重要支持。乌克兰仍希望西方提供更多的武器。

在新闻发布会上，当被问及中国没有参加会议的问题时，科隆纳女士强调，中国没有被邀请。

但她指出，越来越多的 "友好 "国家加入了声援运动，她列举了海湾国家和印度的代表，以及柬埔寨首相洪森。

上午在法国外交部的会议结束后，下午的会议在法国经济部举行，目的是动员法国公司参与乌克兰重建。大约有700多家公司参加了这次活动。

联合国秘书长古特雷斯通过视频发表讲话说：面对大规模的破坏，"我们必须投资于乌克兰的重建工作"。 法国总统马克龙表示："动员企业参加乌克兰重建，在我看来是至关重要的"，他呼吁企业提出 "帮助乌克兰经济复苏的解决方案"，"而不是等待战争的结束"。

泽连斯基则在视频讲话中表示："我们有许多可能性和机会，你们在世界其他地方找不到。

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