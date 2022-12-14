巴黎大区警察总署吁民众 下雪道路打滑危险 减少出门

法国下雪 一名男子夜间在东南部里昂雪地的街道上行走 2022年12月13日

法国大巴黎地区北部进入下雪天，周三(14日)早上气温降到摄氏零下2度；法国其他一些地区此前已纷纷下雪，现在轮到大巴黎地区。巴黎警察总署呼吁民众下雪天道路打滑危险，周三要特别注意安全并减少出门。2018年二月大雪天，总共950车辆，也就是约2000人被困在道路上度过漫漫长夜。

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在法国部分地区已经降雪和结冰的同时，现在轮到大巴黎地区受到影响。 根据费加罗报气象预报部门指出称，周二(13日)晚晚上大巴黎地区迎来降雪和冰寒的冻雨。

巴黎警察总署周二上已经预告要求大巴黎地区的所有居民在周三限制他们的外出行动，并多采用支持远程办公，以应对这一事件。 巴黎警察总署呼吁民众在周三优先选择使用公共交通工具，并在遇见地面结冰打滑时，小心谨慎。

当局针对巴黎西南郊区的118号国道，周二晚间22点开始禁止车辆通行。根据统计：2018年二月大雪天，总共有950车辆也就是大约2000人被大雪困在道路上，并在这条主要公路上，以及许多陡坡及转弯的公路上，度过慢慢长夜。，

另据内政部长的宣布，周三，由于法国和摩洛哥对决的足球世界杯半决赛，预计周三傍晚的各地交通将出现大拥挤、阻塞现象。

里昂大都会当局也在周二夜间在主要道路上撒盐、防雪地打滑。周三上午的大部分时间，里昂所有公交车都留在车库总站，以免发生行车意外事故。

外省布隆涅地区，周二因大雪道路打滑，已经造成3人死亡。

根据救护单位指出，索恩-卢瓦尔省( Saône-et-Loire) ，国道A39号国道公路上，也因下雪打滑撞上大货车；也造成1人死亡。

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