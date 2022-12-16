法兰西不屈服党男议员打妻子耳光遭判后上电视宣布重返议会 同党女议员集体不干

法国/选举/家庭暴力

法国法兰西不屈服党的女议员周五谴责她们的男议员同事Adrien Quatennens于1月重返国民议会的消息，该男议员被判定犯有家庭暴力罪。

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她们批评Adrien Quatennens（La France Insoumise，激进左派）周三接受BFMTV频道的采访，该议员在电视台宣布1月份以非注册党派议员身份重返议会，并许诺他"不做一个脾气暴躁的人"。

对此，欧洲议会议员、欧洲议会左翼集团联合主席马农-奥布里，也是法兰西不屈服党议员（LFI）在推特上说，"这与我们的女权主义斗争背道而驰。"奥布里说，"和许多人一样，我对阿德里安-夸特南斯的这个采访感到深深的不安。"

欧洲议会议员Alma Dufour，法兰西不屈服党（LFI）则强调，"他在BFM的采访不能以我们的名义进行。我支持那些与之脱离关系划清界限的同事"。她在推特上说：“该党内部作出的决定是在规定的时间内将这名男议员同事从议员名单上除名。”

法兰西不屈服党议员萨拉-莱格兰表态说，"我只接受阿德里安-夸特南斯的个人名义作出表达，而不能以我的名义，也不能以我们的党的名义说什么。"萨拉-莱格兰是法兰西不屈服党反对性别歧视和性暴力小组的成员。

Adrien Quatennens因被他的妻子告到警察局，而被司法判决4个月缓刑，他的国民议会议员也被停职中止4个月。Adrien Quatennens的妻子申诉被暴力搧了耳光。在警局记录在案，根据法律必须上报国民议会，该事件才被曝光。法国法兰西不屈服党领袖梅郎雄称赞Adrien Quatennens光明磊落，勇于承认打耳光错误，值得信赖。

法新社说，自这一家庭暴力事件开始以来，La France Insoumise（LFI）的领导人让-吕克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）的激进左翼政党法兰西不屈服党，一直受到动荡的冲击。而Adrien Quatennens是在总统选举中排名第三的梅郎雄的最忠诚的副手之一。梅郎雄总统选举失利以后，推出“选我当总理”的立法选举口号，也没有成功。

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