法国通货膨胀率2023年初应会达到 7% 的峰值

根据法国国家经统局(INSEE) 的最新数据，法国通货膨胀率应在 2023 年初达到 7% 的峰值。经统局指出，法国通货膨胀率应在 2023 年初达到 7% 的峰值。从明年3月份开始，物价涨幅应该会逐渐回落，到6月份达到一年5.5%左右。

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预期已久的高峰即将到来：根据经统局周四在其最新经济报告中指出，法国通胀率在去年 11 月确定为 6.2%，应该会在 2023 年初的 1 月和 2 月达到峰值，一年内达到 7%。

因此，法国物价从现在到那时应该会继续上涨，到 2022 年底初步达到 6.6% 的同比涨幅。

法国经统局解释说：“今年头几个月的法国通胀率的上升应该主要是由能源价格的驱动：1 月份加油站折扣措施结束（+0.1 通胀点），1 月份天然气 管制关税增加 15%（增加了+0.2 点）然后二月份的电力管制关税（增加了+0.4 点）”

经统局还表示，从 明年3 月开始，6 月价格涨幅应逐渐下降至 +5.5% 左右。 “特别是能源通胀和食品通胀将大幅下降。”

由于受到强力通货膨胀下家庭消费能力降低的影响，法国的GDP在今年第四级应会减缩，0,2%，

国家经统局直至目前的预测都显示今年底经济呈现零增长。 在其经济报告中，统计局还略微下调了对 2022 年全年的增长预测，目前为 2.5%（之前为 2.6%），即比政府预测低 0.2 个百分点。

然而，由于预计国内生产总值 (GDP) 将从 2023 年第一季度的 0.1% 和第二季度的 0、3% 略有反弹，法国经济应能摆脱衰退(经济呈现连续两个季度出现亏损就视为衰退).这种“反弹”应该会在明年春天加速，让法国经济成长的表现优于邻国：相比之下，2023年年中的增长，“从德国的 -0.2% 到西班牙的 +1.1%，意大利的 +0.3% 。”

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