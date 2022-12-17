世界杯决赛前 法国队仍为病伤头疼

法国/世界杯足球赛

在卡塔尔的世界杯足球赛18日举行决赛。法国队卫冕对阵阿根廷队。法国队以今天对外开放训练赛展示24人出场阵容。按计划这些队员将列阵明天对阿根廷的世界杯决赛。

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据法新社说，周六，法国队的24人阵容出席了对阿根廷的世界杯决赛前的最后一堂训练课。拉斐尔-瓦拉内、易卜拉欣-科纳特和金斯利-科曼从生病和缺席中返回亮相。

在多哈向媒体开放的训练前15分钟里，卫冕世界冠军法国队称要全力以赴。据法国足协称，周五有瘀伤的西奥-埃尔南德斯（膝盖）和奥雷利安-楚阿梅尼（腰下）也在今天已返回。

最近几天，法国队的几名球员还受到了一种罕见病毒的影响。达约特-乌帕梅卡诺、阿德里安-拉比奥特和金斯利-科曼是第一批有症状的人，他们因此没有参加周三晚上对摩洛哥（2-0）的半决赛。消息没有提及病毒细节。随后，瓦拉内和科纳特也被病魔缠身，他们是对阵摩洛哥阿特拉斯狮队时中卫位置上的两名首发球员。他们今天说：能回赛场是很好的事情。

总教头迪迪埃-德尚在当天早些时候的新闻发布会上说："要采取预防措施，要适应，要处理好，但不要太过。"他提到不同球员的情况，称"不同的队员的身体状况是不一样的"

在法国队下榻的酒店采取了健康预防措施，提供了水醇凝胶，尊重障碍物的手势，并隔离了受污染的球员。但比赛组织者FIFA不再要求进行新冠测试。

法国队长乌戈-洛里斯对媒体说："我们并没有为这种赛前身体状况做好准备，但我们正在努力以最好的方式准备。"这是个风险。但这并不影响你在世界杯决赛前夕的注意力和兴奋感。

法新社说，卫冕冠军法国队将于周日（法国时间下午4点）在卢赛尔体育场对阵阿根廷队，力争赢得第三个世界冠军。

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