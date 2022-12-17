法国与摩洛哥世界杯一场赛后关系“转好” 签证事松缓了 马克龙明年初出访

法国/摩洛哥

经过几个月的紧张，摩洛哥和法国之间的领事关系在12月16日星期五恢复了。法国外交部长科隆纳在拉巴特会见了摩洛哥外交部长纳赛尔-布里塔。这次会见结束时双方作出的主要宣布有：法国结束了一年多来的签证限制。

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摩洛哥和法国恢复 "正常 "领事关系了。据本台在拉巴特的特约记者Victor Mauriat称，法国外长科隆纳亲自宣布这项规定的结束，因为这项措施主要是在摩洛哥王国中最喜欢法语的摩洛哥人中激起了愤怒和不理解。

在摩洛哥，这是一个期待已久的消息......2021年9月，法国将来自摩洛哥王国的入境签证分为两类......这项措施旨在对摩洛哥施加压力，使摩洛哥同意接收被法国驱逐的国民......但这些限制尤其在摩洛哥最喜爱法语的摩洛哥人中产生了愤怒和不理解。

法国部长宣布的另一个消息是，法国总统马克龙要抵访摩洛哥王国，与穆罕默德六世国王会面，这次访问应完成两国关系的更新。因为仍有几个问题还未得到解答。在法国方面，可以提到的是珀加索斯（Pegasus）窃听事件或最近欧洲议会的所谓腐败丑闻有关。

最后，摩洛哥王国仍在等待法国在西撒哈拉问题上的立场阐明。但凯瑟琳-科隆纳重申了她对摩洛哥的支持，并说在这个问题上摩洛哥可以信赖法国。

在新闻发布会上，纳布里塔采取了平息态势。他说，"法国一直是一个开拓者，适应的需要也许也摆在桌面上研究。摩洛哥从未认为法国的立场是消极的。相反。"

法国总统访问摩洛哥日期尚未确定，但两国部长已就2023年第一季度成行的时间达成一致。

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