马克龙今再出发去卡塔尔看世界杯决赛

法国/世界杯足球赛

法国总统马克龙今天下午出发前往卡塔尔去观看明天下午16点开踢的法国队与阿根廷队世界杯决赛。马克龙的专机，除了有第一夫人，还有法国足球退役名将多人。马克龙显示不理会法国左翼党派的人敦促他抵制世界杯足球赛的呼吁。

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据法国总统府爱丽舍宫宣布，法国总统马克龙周六下午与他的妻子布里吉特和包括法国队原前锋克里斯托弗-恩昆库在内的几位足球明星前往卡塔尔，观看周日法国队对阿根廷的决赛。

除了曾因伤缺席世界杯的克里斯托弗-恩昆库外，国家元首将由前国脚阿兰-吉雷斯、布鲁诺-谢鲁和劳尔-布洛以及国际裁判斯蒂芬妮-弗拉帕特陪同。

拳击冠军Brahim Asloum和柔道冠军Teddy Riner以及体育部长Amélie Oudéa-Castera也将随机出访。一名18岁和一名19岁的男孩和女孩是足球迷和儿童福利的受益者，他们也被马克龙邀请与他们在塞尔吉（Val-d'Oise）的学校校长一起乘机观看决赛。

2018年世界冠军但因伤没有入选参加2022年比赛的保罗-博格巴和恩戈洛-坎特，以及前欧洲冠军路易斯-费尔南德斯，这三人都已经在多哈，周日将与马克龙一起进入观礼台上官方雅座区。

法新社说，法国总统马克龙在三天内第二次访问多哈（他已经出席了周三对摩洛哥的半决赛），尽管围绕世界杯有许多争议，而且该卡塔尔酋长国被指控卷入欧洲议会的腐败丑闻。法国反对派对他的第一次旅行以及他对卡塔尔良好的赛事组织的评论提出了强烈的批评，指责他没有考虑到世界杯比赛对环境和人类的负面影响。

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