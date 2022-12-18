憾负阿根廷后 马克龙：蓝色军团让我们有了梦想

法国/阿根廷/体育

12月18日卡塔尔世界杯决赛后，法国总统马克龙前往球员更衣室慰问了在比赛中憾负阿根廷队的法国队队员。他通过推特表示：“蓝色军团让我们有了梦想”，并指“为法国队在本届世界杯上的表现和战斗精神喝彩”。他也不忘祝贺阿根廷队夺得世界杯。

广告 继续浏览后续

在球员更衣室里，面对脸上带着沮丧表情的沉默的法国队队员，马克龙向他们打气说：“这场比赛后无疑会有遗憾，（但）你们踢出了伟大的足球......你们用心、有饥饿感、有欲望、有天赋，可以去那里（夺冠）。” 马克龙告诉球员们说，“感谢那些在这场比赛之后或许将不再代表国家队出赛的队员，也有许多队员非常年轻，他们将做很多事情，比我这个总统做得更多。”

马克龙在慰问完球员后向媒体表示，他与所有观看比赛的法国人一样对比赛结果感到“悲伤”，但重申他对这支法国队的表现而感到骄傲。马克龙解释说，他刚才已经与球员们分享了他的悲伤，“特别是像这样，因为我们如此接近目标”。

马克龙说，“与此同时，我告诉所有球员们的是，他们让我们感到无比的骄傲，他们让我们感到震动”。马克龙指出，这场激烈的比赛也是世界杯决赛历史上最精彩的比赛之一。

面对记者，马克龙对整个球队的表现加以赞扬，但也特别提到法国队前锋姆巴佩的“非凡 ”表现给他留下了深刻的印象。马克龙说：“我们今晚有一名队员进了三个球，他是一个非常棒的球员，他之前有时会错失点球，他克服了”。马克龙补充说，“这就是伟大球员的特点”。

就在球场上安慰姆巴佩时所说的话，马克龙在采访中对记者说，“他是一个伟大的球员，他很年轻，我告诉他：他只有24岁，你想让我说什么，他是一个非凡的球员，他已经赢得了一座世界杯，他再次进入决赛......我不是今晚试图与人讲道理的最佳人选，因为我至少和他一样悲伤。”

就跌宕起伏的比赛过程，马克龙表示，“这场比赛也告诉我们，从来没有事先写好的剧本，总是有可能的”。他坚持认为，法国队在第一个小时的比赛后，奋起直追“找到了他们的饥饿感”。

马克龙升华说：“这支队伍说明了我们内心深处是谁，说明了我们有能力奋起直追，有能力创造不可想象的东西，有能力团结一致，有能力拥有伟大的才能。它是抵抗和壮举。因此，共和国万岁，法兰西万岁”。

此外，马克龙通过推特表示：“为法国队在本届世界杯上的表现和战斗精神喝彩。你们让全国人民和全世界的球迷都感到兴奋。祝贺阿根廷的胜利。”

马克龙保证说，他将在“几周或几个月内”于总统府爱丽舍宫接待这支法国队，“这取决于他们自己的时间表”。马克龙将于周一前往在埃及沿海部署的“戴高乐”号航空母舰视察，并与法军举行传统的圣诞庆祝活动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅