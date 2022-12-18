法国小姐选出来了 瓜德罗普大学生荣膺

法国/法国小姐

瓜德罗普岛小姐周六晚在2023年法国小姐大赛结束时被评审团选出并加冕。法国选美大赛作出重要改革以适应社会变迁，而此前，只有年龄在18至24岁之间、没有孩子、身高在1.70米以上的女性才能竞逐法国小姐称号。

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今年的法国小姐Indira Ampiot，以瓜德罗普岛小姐身份参赛，这位18岁、身高1.77米的通信专业大学生被法国电视一台TF1观众和由演员Francis Huster担任主席的七人评审团各执一半投票权，在直播颁奖典礼中被选出。

新任法国小姐Indira Ampiot在从2022年冠军黛安-莱尔手中接过王冠时，感动地说道，"我仿佛是在一个醒着的梦里。"

法国小姐亚军是北加莱海峡小姐，弗朗什-孔泰，也登上了领奖台。

新科法国小姐英迪拉-安皮奥特Indira Ampiot在比赛的演讲中解释说，她想把她的人道和社会公益投入到支持女性癌症患者中。

在荣膺桂冠的新闻发布会上，这位来自瓜德罗普的年轻女子将她的荣誉献给了她的家人，特别是她最近去世的祖母。她说，"祖母活着一定会为这个桂冠非常自豪"。

法新社说，她是瓜德罗普的第四个法国小姐。

法国小姐是一名足球迷，现在正梦想着法国队在周日今天对阵阿根廷的卡塔尔世界杯决赛中取得胜利。她预测2-1的法国队胜利，猜由吉鲁和姆巴佩的进球。

今年法国小姐选美，这个非常受欢迎的选美比赛已决定放宽选择标准，以使经常被诟病的法国小姐选拔形象现代化。在此之前，只有年龄在18至24岁之间、没有孩子、身高在1.70米以上的女性才能申请梦寐以求的法国小姐称号。

据法新社说，虽然最低身高要求依然存在，但比赛现在已经向所有18岁以上的妇女开放，没有年龄限制，包括已婚妇女，无论是否有孩子。法国小姐协会新任主席Alexia Laroche-Joubert表示，这一规则甚至也适用于变性妇女，称"只要候选人拥有女性公民身份"。

另一项改革创新是，现在也允许有明显的纹身。

但标准的放宽似乎并没有彻底改变比赛的习惯风气。虽然周六参加比赛的30名候选人中，有两人有纹身，朗格多克小姐和北加莱海峡小姐，但她们都不是母亲，而且年龄最大的三位女性也都只有26岁（洛林小姐、新喀里多尼亚小姐和皮卡迪小姐）。

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