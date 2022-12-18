法国球迷赞球赛精彩但表遗憾 德尚：难以消化比赛结果，祝贺阿根廷队

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2022年卡塔尔世界杯决赛周日上演，最终法国队在比赛常规时间和加时赛中接连追平阿根廷队的三粒进球，将比赛逼入点球大战，遗憾在最后的点球对拼中告负，未能圆了连续两届世界杯夺冠的梦想。尽管比赛精彩纷呈，但法国队未能如愿争取到队服上的第三颗星也让不少在巴黎香榭丽舍大街和全法，期望庆祝三度封王的球迷们感到失望。

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据现场的法新社记者报导，在香榭丽舍大街这个传统的足球庆典场所，成千上万人在比赛前后冒着寒冷和细雨通过手机观看了这场比赛。尽管香街是法国队比赛球迷们的主要聚集地点，但现场却没有供公众观看比赛的大屏幕直播，因此前往当地的球迷往往依靠的是对球队的支持和对足球和庆祝的热爱聚集在一起。

在加时赛期间，当最终获得本届世界杯金靴奖，当晚打入三粒进球的法国队前锋姆巴佩（Kylian Mbappé）凭借点球将比分再次扳平时，现场球迷大胜庆祝，香街上烟火冲天。14岁的卢安纳（Louane）就比赛结果向记者表示：“我们很失望，尤其是点球大战的结局”。她的父母专程从法国和瑞士交界的汝拉省赶到巴黎来观看这场比赛。她补充说：“比赛起伏跌宕，我们相信（我们会赢）”。

18岁的尤利安（Lulian）告诉记者说：“是一场出乎意料的、非同寻常的比赛，将被载入足球史册”。另一名从外省兰斯市赶到香街现场的22岁工程系学生罗曼（Romain）表示，“在两球落后的情况下，再进一球，这是很了不起的”。他说，“我们特意来到香榭丽舍大街，就是为了体验这个”。尽管天下着雨，他还是表示这种体验很棒。

在南法马赛老港，在此之前一直相当安静，当姆巴佩打进他的第一个点球时，喧闹声响起。球迷们挤在维多利亚女王酒吧的窗户前观看比赛，高唱“马赛曲”。当这位前锋在不到两分钟后打入第二个进球时，气氛被点燃，马赛街上的烟花和喇叭声响成一片。

当他在加时赛中打入第三粒进球时，平日中的法甲奥林匹克马赛队的球迷们甚至高呼出这名巴黎圣日耳曼队球员的名字，“基利安”。但点球大战颠覆了马赛人的普遍热情。44岁的工程师洛朗（Laurent ）向记者表示，“他们踢得非常好，法国队没有输掉比赛。点球大战总是有点像俄罗斯轮盘赌”。

在北部城市里尔，当失望的球迷离开酒吧时，迎接他们的是雨夹雪和湿滑的冰面，使他们很难走动。24岁的弗拉维（Flavie）说：“这是一场非常精彩的比赛，我对输掉比赛非常失望，我已经没有声音了，我已经付出了我的一切，但我很自豪，无论如何，我真的为他们感到自豪。”

赛后，法国主教练德尚（Didier Deschamps）在多哈受访时表示，在世界杯决赛中输给阿根廷的比赛“更加难以消化”，因为球队在半场落后的情况下出奇的追平了比分。德尚说：“这对我们来说是一场非常困难的比赛，但我们能够用大量的心力和精力重新回到比赛中。”

德尚说：“而当你从零那里追回来，你接近了（阿根廷队的进球），我们触碰到了一些东西，它却溜走了，这就更难消化了，但你必须接受它”。他补充说，“在2-0的时候，如果我们再被打进了第三个球，那就没什么可说的了”。他评价说，法国队上半场及下半场开头“在近一个小时内没有做我们需要做的事情”。

德尚说，“之后，凭借大量的（踢球）质量、勇气和能量，我们将他们（阿根廷队）推向了极限”。他谈道，“当最后没有（夺取）圣杯的时候，而我们离它却并不遥远，这令人痛苦”。德尚说：“由于不同的原因，我们没有拥有所有的力量和能量”，他没有透露细节。

这位前法国队队长和夺得上届世界杯的功勋教练表示，“尽管发生了一切，凭借我们面前的这股力量和能量，我们逆转了大山，但当我们到达山顶时，我们没有停留在那里，我们必须重新下来。”

据德尚说，法国队“面对的对手除了（踢球高）质量之外，还有一切需要补充的东西，如影响力、挑衅、经验”。“我不会夺走他们的功劳，我祝贺这支阿根廷队获得这个冠军，”他补充说。

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