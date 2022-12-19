世足冠军赛法国PK阿根廷 法TF1转播收视率破记录 最高峰近3000万观众 法队预定20时30协和广场致谢球迷

本届卡塔尔世界杯足球赛，阿根廷对决法国抢夺冠军大赛。负责转播球赛的法国电视第一台(TF1)收视率破历史记录，达到2400万观众破纪录。尤其到了结束前的点球大赛时段，法国观众人数更是达到近3000万观众的历史性高收视率。巴黎人报早先的报道也引述了法国体育部长的消息：法国队也正在敲定周一抵返国门下机下后会晤法国球迷。另据费加罗报的最新消息：法国世足队预定20点30分抵达协和广场向广大球迷支持者致谢。

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根据巴黎人报周一早上引述法国体育部长的消息：法国队非常渴望今天周一回国后能会晤球迷，也正在敲定下飞机后傍晚18点左右到协和广场答谢法国广大的球迷。

阿根廷天才足球员 莱昂内尔·梅西和他的队友在 12 月 18 日周日战胜了法国队。这场悬疑刺激的足球赛，让负责转播的法国电视第一台 TF 1 的收视率创下了有史以来最多观众的一次。

这场戏剧性的世足杯冠军赛极具悬念，前半场结束时的失利，然后是翻盘、延期、新翻盘，打成平手，接着点球大战：这种充满曲折的疯狂场景非常适合法国电视第一台观众的胃口，他们的着迷和紧张，观众目不转睛盯着眼前的屏幕，直到终场吹哨声响起。

根据 Médiamétrie 的统计数据显示，在周日下午 4 点到 6 点 55 分之间，有 2408 万人关注了两队的交锋。 四岁及以上所有观众的市场份额为81%。 对于 25 至 49 岁的人，这一比例攀升至 86.7%。

到了下午 6 点 53 分，也就是点球大战期间，精确测量到了法国电视第一台的足球赛收视率更是达到 2939 万观众的高峰值。

根据巴黎人报周一早些时候引述法国体育部长艾梅莉.欧德-卡斯特拉（ Amélie Oudéa-Castera）的消息：法国队非常渴望周一回国后能会晤球迷，也正在敲定下飞机后晚上到协和广场答谢法国广大的球迷。

法国队虽然在决赛中遭残酷败给阿根廷队，但球员们非常渴望周一回国后希望与他们的支持者团聚致谢，也正在敲定下飞机后到达协和广场的时间。

另外，费加罗报中午时分也报道指出，法国体育部长表示，在决赛中遭到残酷败给阿根廷队后，球员们希望与他们的支持者团聚。 而法国足球总会(FFF)主席 Noël Le Graët 周一早上曾表示，“将不会举行大集会。”

但现在，通过一份新闻稿，法国足球总会与其主席的说法发生矛盾地指出：法国世足队球员们“将在晚上 8 点 30 分左右在协和广场向球迷支持者致谢。”

法国世足队员返国的行程： 当地时间下午2点30分，法国队球员和工作人员从多哈搭乘飞机。 预计他们将于法国时间晚上 7 点 30 分在巴黎戴高乐机场抵达，并将齐聚协和广场。

费加罗报最新消息：法国世足队预定20点30分抵达协和广场向广大球迷支持者致谢。

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