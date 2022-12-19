2022世界杯：金靴姆巴佩辉煌生涯刚刚开始

2022世界杯

法国足球对主力基力安-姆巴佩(Kylian Mbappé)12月18号的世界杯决赛表现优异，但最终与他的第二个世界杯失之交臂，未能比肩他的偶像球王贝利，但评论认为这位年轻的法国前锋以他的优异表现为本届2022年世界杯打上标志。对即将迎来24岁生日的他而言，现在仅仅是其前途辉煌的足球生涯的开始。

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据本台法语部分析报道，对姆巴佩而言一切都很快的想法不仅仅是一种印象，因为在他身上，打破记录的速度和他在球场上的步伐一样快。12月18日，在对阵阿根廷的世界杯决赛中，这位效力于巴黎日耳曼俱乐部的球星错过了与球王贝利比肩并列的机会，未能成为卫冕世界冠军头衔，但他已经为自己正在建立的传奇奠定了几块金石。

他以两次在世界杯上踢进12个进球的记录，加入贝利的行列，成为世界杯历史上第六佳射手。在2018年的4个进球之后，他在卡塔尔举行的这次比赛中的8个进球使他获得了2022年世界杯的金靴奖。

唯一在世界杯决赛中打进四球的球员

凭借在决赛中的三个进球，姆巴佩也成为56年前英格兰球员杰弗里-赫斯特以来第一位在世界杯决赛中打进三球的球员。无论如何，在这三个进球之后，加上2018年对克罗地亚比赛的进球，姆巴佩这个在巴黎郊区邦迪（Bondy）长大的孩子是唯一一个在世界杯决赛中踢进四个球的球员。

姆巴佩周二12月20号将迎来24岁生日，他未来将有机会打破自己的记录，因为他在接下来的两届比赛中也只有27岁和31岁。随着C罗和梅西的职业生涯或许不久后即将结束，这位年轻的法国前锋似乎就是下一个世界级的足球现象。

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