法国铁路检票员圣诞假期罢工 影响20万乘客

法国/罢工

法国国家铁路公司（SNCF）检票员宣布圣诞节假期罢工，导致近20万乘客陷入困境。检票员要求他们的工作性质受到更高认可。据法国新闻台今早透露，检票员对公司提出两年内提高12%的收入表示不够。

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圣诞假期是法国国家铁路公司（SNCF）的客运繁忙期。预计铁路公司检票人员的罢工将导致三分之一的列车从12月22日周四晚上8点，到12月26日周一早上8点中断。

预计将有20万乘客将无法按计划在节日期间乘火车，因为按照规定，如果没有检票员在车上，列车就不能出发。

法国铁路公司的总经理Christophe Fanichet宣布，受影响的乘客将获得200%的票价补偿。

法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）今天早晨要求法国铁路公司管理层"在未来几小时内"解决导致许多高铁列车在圣诞周末取消的罢工问题。

勒梅尔在南方广播电台说："这是国铁（SNCF）管理层的责任，它有国家的支持，必须要找到摆脱这种冲突的方法和手段。

该部长还说，这场罢工运动让他愤怒，他为那些被剥夺圣诞假期的乘客们感到愤怒。

自11月以来，这家法国国有铁路公司一直在努力与发起罢工的检票员团体建立对话。

公司管理层提议将检票员的"工作奖金"每年增加600欧元，外加每年600欧元的额外津贴。但是检票员团体对这个数目不满足。

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