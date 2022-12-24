巴黎发生针对库尔德人枪击事件造成3人死亡 马克龙谴责袭击可憎

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12月23日，法国巴黎10区的艾哈迈德·卡亚（Ahmet Kaya）库尔德文化中心附近发生了一起枪击事件。该事件造成3人死亡，死者中包括1名妇女和2名男子。另有3名男子受伤，伤势最重的那名男子在送医后已无生命危险。事发后，袭击者很快被警方抓获并被拘留。据媒体介绍，现年69岁的枪击案嫌疑人是一名法国籍的退休火车司机，此前有袭击巴黎一座难民营的前科，警方目前正在对其所居住的他父母的家进行搜查。

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据稍后赶到事发现场的法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）介绍，该嫌疑人“显然是单独行动”，“显然想攻击外国人”。该嫌疑人叫威廉·M是一名退休的法国国家铁路公司火车司机。达尔马宁说，嫌疑人也“是一个体育俱乐部的枪手，并申报了许多武器”。这个人被他的父亲描述为“安静”和“孤僻”。他现年90岁的父亲说，“我不太喜欢他（这样子），因为我喜欢他表达自己，但他确实很孤僻。他没有像其他人那样生活”。

据了解，该嫌疑人还有多项“犯罪记录”。特别是，他在2017年被位于巴黎东北郊的博比尼司法法庭判处6个月的缓刑和5年的禁止持有武器。今年6月30日，同一法院对他在2016年犯下的武器暴力行为进行了判决。他已提出上诉。此外，他还被指控犯有出于种族主义动机的持武器和有预谋的暴力行为以及损害。

有关事件于2021年12月8日在巴黎发生。一名警方人士当时告诉法新社，这名男子涉嫌用马刀击伤了巴黎12区的一座难民营中的至少两名难民，并损坏了营地中的几顶帐篷。当时，现场有两个人因受伤而短暂住院。

据巴黎检察官办公室称，该涉案男子被审前拘留了近一年，然后在司法监督下于本月12日获释。由于司法调查仍在进行中，威廉·M还没有因其涉嫌袭击难民事件被审判。11天后，该男子因涉嫌在巴黎10区的库尔德人文化中心开枪而被捕。然而，在法国对内安全总局（DGSI）的档案中，这位69岁的嫌疑人并无明显记录。

事发后，法国总统马克龙通过推特表示，“法国的库尔德人在巴黎市中心成为一次可憎的袭击的目标。我们对受害者、在生活中挣扎的人、他们的家人和亲人表示同情。感谢我们的警察，感谢他们的勇气和冷静。”

国际方面，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在推特上写道，“一个可怕的行为，今天震撼了巴黎和法国。我对受害者和他们的家人表示同情”。美国国务卿布林肯亦指，“我对巴黎库尔德文化中心袭击事件的受害者表示最深切的同情。在这个悲伤的日子里，我与库尔德社区成员和法国人民同在。”

巴黎检察官办公室已经就谋杀、谋杀未遂、故意使用武器暴力和违反武器法的行为展开调查。调查工作被委托给了司法警察。巴黎检察官贝库奥（Laure Beccuau）介绍说，法国国家反恐检察官办公室（Pnat）的人员已经勘察了现场，但“没有任何因素有利于”将案件提交给该办公室处理，目前排除了恐袭的可能性。就枪击事件的发生，巴黎警察局局长将在本周六上午10点接待库尔德社区的领导人，警察局在一份声明中宣布。

据法国BFMTV电视台从确凿的消息来源了解到，枪击事件嫌疑人在事后接受询问时告诉警方，他如此行事是因为他是“种族主义者”。此外，在达尔马宁赶赴事发现场了解情况期间，有示威者与警方在该文化中心周围发生了对峙。库尔德社区成员向警察投掷投射物，警察用催泪瓦斯予以回应。据警方介绍，混乱的结果是，一人被逮捕，五名警察受伤。

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