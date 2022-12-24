库尔德人示威悼念被杀同胞 在巴黎和马赛与警方发生暴力冲突

巴黎/马赛/库尔德人

一名枪手向一个库尔德文化中心开火造成3人死亡，库尔德社区的支持者和成员举行示威抗议2022年12月24日巴黎共和国广场。

巴黎第十区三名库尔德人遭一名法国仇外者击杀，数千库尔德人在巴黎和马赛示威与警方发生暴力冲突。巴黎检察官24日宣布将“种族主义动机”加入对嫌凶的调查项目。

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12月23日在巴黎第十区库尔德文化中心附近，一名69岁仇视外国人的法国退休火车司机向库尔德人乱开枪，造成三人死亡，另外三人受伤。这名以暴力著称的男子已被逮捕拘留。十天前他刚从拘留所被释放。

在巴黎第十区，特别是在袭击发生的地方，数千名库尔德人举行了抗议示威，并与警察发生了暴力冲突。

今天周六上午，巴黎警察局长洛朗-努涅斯（Laurent Nuñez）接待了巴黎库尔德社区的领导人，双方举行了会谈。

马赛

此外，周六，在法国南部城市马赛，也有上千名库尔德人游行悼念他们在巴黎遇害的库尔德同胞，并与警方发生了暴力冲突。

据法新社记者观察，今天下午时分，1500人的游行队伍在抵达罗讷河口省警察局门前时被警察用催泪瓦斯驱散，示威者向警察投掷石块等物。警察局大楼前的几个垃圾桶被烧毁。

混战过后，一些示威者在市中心游行队伍起点处的一条干道上放火焚烧了一些垃圾桶和储运货物的木质底托。停在诺伊尔区第一区派出所门前的两辆空警车被烧毁。

据警察总局说，警察局也被投掷石块，警车被投掷物损坏。警方称，有3人被捕，4名警察受轻伤。

巴黎检察官办公室在今天24日宣布，现将“种族主义动机”加入到对该嫌凶的调查项目。之前的调查名目是“谋杀、谋杀未遂、持械暴力和武器犯罪”。

嫌凶是法国籍退休火车司机，周五中午前不久，他在巴黎市中心库尔德人社区喜爱的繁忙购物区的一个库尔德文化中心外开了几枪。

据最新的报告，当场有两男一女三人被杀，另有三人受伤，其中一人重伤。

一位接近此案的消息人士告诉法新社，这名嫌凶过去曾实施过武装暴力，他昨天行凶后，在警察干预之前，先被几个人制服。

接近此案的消息人士称，在嫌疑人身边发现了一个箱子，里面有"两到三个装好的弹夹，一盒45口径的子弹，里面至少有25发子弹"。他使用的武器是来自美国军队的"外观破旧"的"1911 Colt 45"。

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