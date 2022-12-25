巴黎库尔德人遇害案嫌凶病态仇恨移民

法国/库尔德人/遇害

一名枪手向库尔德文化中心开火，造成3人死亡一天后，库尔德社区的支持者和成员参加了一场示威 2022年12月24日巴黎共和国广场。

周五在巴黎杀害三名库尔德人的嫌疑人承认有"对外国人的病态仇恨"，他于周日12月25日离开警察总部的精神病院，并将于周一被提交给一名预审法官，以便可能对他提出起诉。

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据检察官办公室说，这名69岁的法国铁路退休人员于周日下午被重新拘留。之前周六晚些时候，由于健康原因，检查官取消了拘留并将其送到精神病院。

该嫌凶被控杀害了在法国的库尔德妇女运动领导人艾明-卡拉（Emine Kara）和两名男子，其中一名是艺术家和政治难民米尔-佩尔（Mir Perwer）。

根据今天周日的最新报告，另有三名男子受伤，其中一人伤势严重，但他们都不再有生命危险，其中一人已经出院。在六名受害者中有五名是土耳其国民，最后一名是法国人。

周五的袭击让法国的库尔德人社区感到不安，他们谴责"恐怖主义"行为，并指责土耳其当局。

调查人员正在关注这是一起种族主义犯罪的可能性，因为据凶手本人承认他是"种族主义者"。

据巴黎检察官劳尔·贝库奥（Laure Beccuau）称，在被警方拘留期间，嫌凶解释说，自从2016年他成为一起盗窃案的受害者以来，他"对外国人的仇恨已经成为病态"。

他形容自己患有"抑郁"症，有"自杀"意向。他在警察拘留所说，"因为那场抢劫，在自杀之前，我一直想谋杀移民、外国人"。

据检察官说，为了做到这一点，此人首先在星期五清晨带着他的武器--"11.43口径的柯尔特45型自动手枪"前往巴黎北部一个工人阶级社区圣-德尼，要去"谋杀外国人"。但最终他放弃了，因为"那里人不多”，“而且当时他穿的衣服不方便给武器装自弹”。

随后他回到父母家，然后再出来，在中午前不久，去了他知道的一个库尔德文化中心的街区，并开了枪。

该嫌凶告诉检方，他袭击了与自己不认识的人，他称自己对"所有移民"感到愤怒。 他还说，他对库尔德人"在与伊斯兰国组织作战时，抓走这些人做囚犯而不是杀死他们"感到愤怒。

据这名嫌凶说，他曾"打算用完所有弹药，然后用最后一颗子弹自杀"，但在附近一家理发店被几个人阻止了，然后被警察抓了。

这名嫌疑人保证说，他在四年前从射击俱乐部的一名成员那里获得了武器，并将其藏起来，直到这个星期五才使用。

此人在拘留所说，2017年，他因携带违禁武器并在当年6月用武器对入室盗窃者施暴而被定罪。而后，自2021年12月以来，他因有预谋用武器施暴，且具有种族主义性质而受到调查。

他还被怀疑于2021年12月8日在巴黎一个移民营地用刀子刺伤了一些移民。被拘押一年后，他于12月12日获释。

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