跨年夜：法国动员9万名警察和宪兵维持秩序

法国/社会

今年的跨年夜活动预计会特别火热，法国在全国范围内计划动员9万名警察和宪兵来维持秩序。

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在法国实施了两年的新冠限制措施后，今年的跨年夜活动预计会特别火热。法国内政部长达马南和巴黎警察总局周五在巴黎表示，法国将动员约9万名警察和宪兵来维持秩序，其中5400名在巴黎。

内政部长达马南在给各省行政长官的信中写道，鉴于“高度和持续的恐怖主义威胁”以及“最近在巴黎发生的针对库尔德社群的事件”，必须“保持最高的警惕”。

达马南要求各省行政长官安排“可见的、步行的具有威慑力的措施”，要将维护安全的力量和哨兵行动的士兵们联和起来。

达马南部长补充说，公共交通将受到特别的监控。集会场所前，可能会设置过滤点，可能须要经过搜身后才能进入集会场所。

就通常在12月31日晚上更加频繁的城市暴力，达马南要求“系统性地逮捕麻烦制造者”。

法国内政部长还呼吁从12月30日晚上开始，就对在酒精或麻醉品的影响下驾驶的行为采取行动。

巴黎传统的跨年夜午夜烟花在香榭丽舍大街举行，巴黎市政厅预计会有50万人参加。巴黎警察总局方面表示，今年在巴黎将动员5400名警察和宪兵。

从星期五晚上起到星期一早上，在香榭丽舍大街附近，禁止外卖酒类，禁止在大街上喝酒。警方也将设立可以搜身的过滤点。

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