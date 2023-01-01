巴黎香榭丽舍大道百万人庆新年

法国/新年

告别动荡的2022年，世界进入2023年。尽管受到冠状病毒大流行，俄罗斯侵略乌克兰战争，及通货膨胀等坏事的冲击，但人类仍然对2023年抱有希望。

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在巴黎，香榭丽舍大道恢复了往日的辉煌。传统的音乐烟花表演因疫情缺席两年后再次出现。据法国警方称，在午夜前不久有"一百万人"汇聚在那里，欣赏音乐焰火表演。

在新年倒计时启动后，千百万人面朝彩光凯旋门，举着手机，拍照久违的焰火，午夜0点到来，人们互相高喊着“新年好”！

大约90,000名警察和宪兵被动员起来负责除法国除夕夜的安全。据法国内政部长达尔马宁今天说，除夕夜被焚烧的汽车数量比去年减少了20%。大约有500人被捕，被逮捕的人"想向警察发射迫击炮"或"想放火烧车"，其中一些人是为"保险欺诈"。

在跨年之前几小时，法国总统马克龙向国民发表新年致辞。他呼吁法国人在新的一年团结起来共同应对挑战；他在19分钟的讲话中确认他会在2023年启动退休制度改革；并表示将继续推动生态转型。

马克龙警告说，如果我们屈从于向我们施压的各种分裂意识，我们就几乎没有机会在一个如此严酷的世界里，在如此艰难的时代里取得成功。

他列举了法国的成功，并邀请被他经常描述为过于悲观的法国人为法国"感到自豪"。他恳求说，"我们必须用这种自豪感和信心来装备自己"，以面对来年的挑战。

1月10日，他的政府将公布退休养老金改革项目，这是他去年春季连任时承诺改革的一个关键部分，也是可能引发社会风潮的敏感项目。不过，他没有在退休年龄推迟到65岁与其他妥协方案之间说出自己的决定。但是，马克龙确认了，他要让法国人"多干活"的决心。

法国总统马克龙在新年祝词的最后承诺，法国将不遗余力地继续力挺乌克兰，直到乌克兰取得胜利。他说，我们将一起建立一个公正和持久的和平。

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