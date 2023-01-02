2023年伊始，法国气温就远超正常

法国/气候变化

2023年开年伊始，法国的气温就非常温和，1月1日的气温打破了好几项记录。

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在气候异常温和的2022年结束后，2023年伊始法国的气温又以同样的势头开始了。1月1日，法国多个城市打破了几项高温记录。比如，达克斯（Dax）的气温达到24度，比斯卡罗斯（Biscarosse）达到23度......位于更东北部的法国城市也经历了自1918年以来的最热的天气，例如贝桑松达到18.6度，第戎达到16.8度。

根据法国气象局的数据，元旦当天，法国全国气温指标，即分布在法国本土的30个气象站的平均温度，为13.3度，比1991到2020年期间的正常水平高出7.6度。

法国气象局强调说，这种一天时间的异常现象是非常罕见的，但“近年来呈上升趋势”。

在过去的30年间，和正常气温的偏差超过7度或以上的情况仅有25次，可是，仅仅是在2022年，就出现了6次。

法国气象局的克里斯蒂娜·伯恩（Christine Berne）强调说，今年2023年1月1日，是自1947年以来的从12月15日到1月15日这一时间段内，第四个最热的日子。2023年1月1日几乎与第3个最热的日子、一年前的2021年12月30日并列，而2022年12月31日是第二个最热的日子，是有记录以来最热的除夕夜，当天的法国全国气温指标为14.05度，超出正常气温8.4度。

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