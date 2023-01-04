因为中国疫情？法国突禁网购囤买扑热息痛药

法国/扑热息痛

法国政府今天下令禁止网上销售基于扑热息痛的医药产品。禁令有效至1月底。法新社说，法国罕见出现这种法国人日常广泛使用的止烧止痛药断货问题，而且，药品紧张已经持续了一段时日。

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据法国政府的一项指令称，"在2023年1月31日之前，暂停通过互联网销售扑热息痛的销售许可。法国政府是在《官方公报》上公布此项法令。

法令称注意到 "以扑热息痛为基础的药品的紧张状况已经持续了6个多月"，特别是针对儿童计量的扑热息痛药。法令承认："法国卫生当局采取的各种措施，无论多么有效，迄今都未能改善药品紧俏情况。

几个月来，法国国家药品安全局（ANSM）一直要求法国药剂师对每个病人的扑热息痛进行定量销售。12月，法国卫生部已经警告说，尽管采取了这些措施，情况仍然 "复杂"，几周内不会解决扑热息痛缺货问题。

据法新社说，法国政府在政令中强调了中国日益恶化的疫情状况，在中国当局突然解除严厉的清零限制后，中国的新冠病毒病例正在爆炸性增长。中国政府已经禁止出口扑热息痛，中国生产了全世界药物所使用的大部分活性成分。

除法国，世界其他国家也都报告许多药物短缺，其中首先是阿莫西林等抗生素最为短缺。

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