法国机场：来自中国乘客有“三分之一测试呈阳性”

机场检测

1 月 4 日，法国部长联席会议结束后，政府发言人奥利维尔•维兰（Olivier Veran）解释说：“没有哪个国家愿意在其领土上看到流行病爆发，这是在付出了将近三年的努力和牺牲之后”。 维兰还解释道：来自中国的乘客“三分之一的测试呈阳性”

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从 1 月 5 日开始，来自中国的旅客确实必须出示飞机起飞前不到 48 小时的阴性筛查测试。政府发言人和还强调说， 政府决定在他们抵达法国后在机场进行随机筛查测试：“这是我们同胞的常识性措施，我们会毫不犹豫地采取这种措施”。

法新社报道说，中国目前正面临新冠的流行病爆发，但欧洲担心新的更具传染性的变种的出现可能会在欧洲大陆，使得新冠疫情大面积卷土重来。

欧盟“强烈鼓励”其成员国对来自中国的旅客进行测试

根据 27 国之间周三达成的协议，欧盟成员国“强烈鼓励”要求来自中国的旅客出示出发前不到 48 小时的阴性 Covid 测试。

在旨在针对中国疫情爆发制定协调应对措施的专家会议期间，欧盟建议其他成员国：让来自中国的旅客必须戴口罩，来自中国的机场和飞机的废水抵达时随机测试。

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