法国将提供乌克兰自制侦察坦克车 AMX-10 RC

法国将向乌克兰提供自制的 AMX-10 RC 轻型坦克，这一消息是在法国武装部队部长塞巴斯蒂安·勒科尔努 (Sébastien Lecornu) 访问乌克兰一周后发布的。勒科尔努12 月 28 日曾前往乌克兰访问。

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法国将向乌克兰提供自制的轻型坦克 AMX-10 RC ，这项公告在意料之中。法国总统马克龙向乌克兰总统泽伦斯基宣布：法国将向乌克兰派遣坦克 AMX-10 RC。法国总统向法新社指出，这是西方第一次送给乌克兰自己制造的坦克。 法国武装部队部长塞巴斯蒂安·勒科尔努 于12 月 28 日前往乌克兰时如此解释；但是当时爱丽舍宫并没有告知交货时间。

这些装甲侦察车自 1981 年以来一直服役于陆军部队，并在第一次海湾战争期间部署在阿富汗和萨赫勒地区。 这些战车的机动性很强，可用于侦察任务，以及战斗期间的火力支援。

根据法国军方的数据，法国军队总共拥有 247 辆这种 AMX-10装甲战车，由于这些装甲车的老化和磨损，这一数字将被向下修正。 此外，这些坦克正在被某些部队开始接收的美洲虎所取代。

另据欧盟国防部总干事贝雷让( Hervé Bléjean)指出，莫斯科自 2 月 24 日发起乌克兰“特别军事行动”以来，已经损失了“60% 的战斗坦克的总库存和 70% 针对地面目标攻击的导弹之库存”。

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