马克龙表态了 不同意禁止星期天狩猎 生态部长尴尬

法国猎人带着一头被击毙的野猪，参加活动抗议对农作物造成破坏的动物充斥。 法国东部希尔辛格(Hirsingue )

有关法国当局是否《禁止星期天打猎》，在发生几起猎人误射导致死亡事件后，抗议狩猎声不断。针对这个历任总统都碰到过的敏感棘手议题，法国总统马克龙正式表态：不同意。

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在马克龙政府主管单位的建议和历经长久讨论后，这项提议最终仍未能获得总统马克龙的首肯。针对政府是否应下令禁止星期天打猎的议题：法国总统马克龙表示：不同意。这是费加罗报指出的。

法国生物多样性国务秘书库伊亞(Bérangère Couillard) 应于 1 月 9 日宣布有关狩猎的措施，但她对于这项禁止周末进行狩猎活动的坚持提案，并未获胜；总统马克龙最终仍旧是不同意。

关于是否禁止打猎议题的争论，现任生物多样性国务秘书 库伊亞并没有躲过她的那些历届前任担任此一职位者所经历的磨难，例如从过去的绿党要人于罗 (Nicolas Hulot )开始，所碰到的都是被警告：别碰它！也就是禁止触碰这一敏感议题。该文件由马克龙本人在国家最高层进行试点。 作为那些森林野兔等小猎物之乡索姆河的土生土长者--马克龙总统，坚信他与乡村的联系贯穿在维护那些枪支携带者狩猎的权利。

正如《费加罗报》最近报道的那样，生态部长的这个支持禁止在周日下午进行狩猎活动的提议被行政高层否决了。

“马克龙受到狩猎游说团的影响”： 去年 12 月，15 个协会写信给国家元首，重新发起环保主义者所珍视的这一古老主张。 根据最近由该团体委托进行的一项 Ifop 民意调查，80% 的受访者希望在星期天禁止这些枪支爱好者的狩猎活动。

马克龙的这项不同意表态让这封禁止狩猎陈情信的共同签署人，生态学家 Allain Bougrain-Dubourg 哽咽的说： “这是对于反对狩猎公民们多大的蔑视啊！法国总统马克龙受到狩猎游说团体的影响。 当权者搬起石头砸自己的脚。”

其实在爱丽舍宫的幕后，周日对此议题进行了很激烈的辩论。 法国生物多样性部的国务卿秘书不懈地试图说服其他行政主管。 她曾于 10 月 25 日和 12 月 20 日就该主题发表演讲。 每一次，她都没有得到总统府的《同意去做！》的指示。 然而，她希望的只是能进行一项简单的实验而已。

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