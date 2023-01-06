2022 年埃菲尔铁塔参观率接近新冠疫情前水平

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巴黎著名埃菲尔铁塔2022年接待游客人数超过580万，这个数字恢复到新冠疫情前的水平。由于疫情作怪，埃菲尔铁塔2020年6月底不得不对外关闭；此后由于第二波疫情又从2020年10月底关闭至2021年7月中旬。

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回顾前几年，埃菲尔铁塔2014年接待了700万游客；2019年620万。2021年对外开放仅仅5个半月，当年接待游客人次在210万左右。2022年一半儿游客来自欧洲，意大利和西班牙占比例最多，占 (8%)；其次是德国和英国占 (7%)，然后是比利时和荷兰占 (2%)。

埃菲尔铁塔营运管理公司（英语：The Société d'exploitation de la tour Eiffel）（SETE）表示：2022年美国游客返回巴黎首都，占参观人数的11%。

周四，巴黎主要博物馆也宣布与 2021 年相比，参观人数大幅增加，并趋于回到 2019 年的水平：卢浮宫 780 万人次，凡尔赛宫 690万人次，奥赛博物馆或蓬皮杜艺术中心参观人数达300万人次。

除了外国游客的回归，埃菲尔铁塔在 2022 年的标志是在其顶端安装了无线电天线，现在它的最高点达到了 330 米，比以前多了 6 米。 以及由明星主厨马尔克斯Thierry Marx 经营的新餐厅的开业。

但埃菲尔铁塔每七年要涂一层漆。自2020年20多名油漆工开始割掉19层漆，以剥除居斯塔夫·埃菲尔在铁塔上涂的红色防锈漆以来，周围的铅浓度已经达到了不健康的水平。

2023年是古斯塔夫·埃菲尔逝世百周年纪念。埃菲尔铁塔运营管理公司（Sete）经理马尔丹（Jean-François Martins）对媒体表示，他们准备了多项大型庆祝活动。

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