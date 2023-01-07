库尔德人巴黎游行 追念2013年遇难者

巴黎库尔德人游行

1月7日，来自欧洲各地的数千人在巴黎游行悼念近十年前在首都被谋杀的三名库尔德人。此次游行在三人在巴黎库尔德人社区发生枪击事件之后显得十分敏感。游行的队伍举着黑条幅，上面写着：“土耳其政府在巴黎屠杀了3 名库尔德人”。

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游行队列从巴黎北站(la gare du Nord )出发抵达共和国广场(la place de la République)。沿路示威者高喊：我们要公正！我们要真相！“任何事情都不能阻止库尔德人的自由”！

组织者表示有25000人参加了静走示威；巴黎警察局媒体提供数据。2013年1月9日深夜，是在同一街区，三名库尔德女性同样遭到枪击身亡，其中包括库尔德工人党（PKK）的创始人之一萨基内·詹瑟兹（Sakine Cansız）。当年，警方逮捕了34岁的凶手奥马尔·居内伊（Ömer Güney），他为巴黎戴高乐机场的一名土耳其维修人员。但在庭审前几个星期死者，让遇难者家属无法知道更多实情。

2022年12月23日，法国巴黎一库尔德社区发生枪击案，一名69岁的法国白人枪手开枪打死三人，他在被捕后向调查人员承认自己是种族主义者，对外国人怀有病态仇恨。该案在法国引发剧烈反响，许多库尔德人走上街头抗议，并与警方发生冲突。

总部位于巴黎的法国库尔德民主委员会（CDK-F）官员贝丽万·菲拉特（Berivan Firat）告诉美国之音，枪手首先在艾哈迈德·卡亚（Ahmet Kaya）库尔德文化中心开枪，然后攻击了阿维斯塔餐厅和蒙祖尔理发店。她表示，该文化中心原计划于23日举行一次会议，但由于交通堵塞而推迟：“我们相信袭击者计划在会议期间发动攻击，想打死更多的人。”

三名受害者

据法国库尔德女性运动（Kurdish Women’s Movement）发言人阿基特·波拉特（Agit Polat）表示，其中的女性死者是该组织的领导人艾敏·卡拉（Emine Kara），她向法国申请的政治庇护刚刚被否决。男性死者则是阿布杜拉曼·齐兹尔（Abdulrahman Kizil）和政治难民、艺术家米尔·珀威尔（Mir Perwer）。

枪击案发生后，当地库尔德社区成员纷纷走上街头，呼吁伸张正义。据悉，游行最初计划在巴黎的共和广场开始，对遇难者进行和平悼念，并得到了巴黎警察局的授权。但活动开始后不久，事态逐渐走向暴力，示威者向警方投掷各种杂物，警方则动用催泪瓦斯，试图驱散人群，现场一度陷入混乱，多辆汽车受损。

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