法国民议会热內特女士（Anne GENETET）出访台湾关注地区安全议题

法国/台湾

法国国民议会代表亚太以及东欧法国侨民的议员，国民议会法中友好小组副主席和 "台湾经济扩张相关问题国际研究小组 "成员热內特女士（Anne GENETET）1月7日结束对台湾的访问，她在接受法广电话采访时表示她此行的目的是要推动法国企业企业在当地的投资并且听取台湾当局对该地区安全问题的看法。

广告 继续浏览后续

法国国民议会代表亚太以及东欧地区49个国家的法国侨民的执政党议员安娜·热內特女士结束对台湾的为期三天的访问，这是疫情爆发以来她对台湾的首次访问，她在接受法广电话采访时表示她此行的目的时要推动法国企业企业在当地的投资并且听取台湾当局对该地区安全问题的看法，她认为三年来台湾在国际舞台的地位发生了重大的提高，法国与台湾之间的关系也因此出现了转变，她说：“此次访台的目的首先是为了访问在台湾的法国侨民，由于疫情的原因，三年来未能正常地出访。再就是自从乌克兰战争爆发之后，法国与台湾之间的合作也逐渐走向公开，虽然之前这些合作已经早有存在，而且始终十分紧密，但是，乌克兰战争使台湾 的地位日益受到关注，在地缘政治气氛日益紧张的背景下，这一点，在法国本土，我们对形势往往很难意识到，这也是我之所以要前往台湾听取在台湾的法国人以及台湾政府的观点，我今天会见了台湾外交部的副部长。最近一段时间以来法国与台湾之间的关系出现了重大的提高，导致这一改变的原因，并不在于台湾，就台湾而言，导致台湾改变的并不仅仅是乌克兰战争，其实，近年来香港发生的一系列事件导致民进党蔡英文总统再度连任，我们可以感觉到台湾执政党的信心也得到了巩固。但是，导致法国与台湾关系转变的因素主要在于法国，乌克兰战争使台湾走出了阴影，今天法国外交部也毫不回避地提到台湾，台湾驻法代表也频频出现在法国媒体，在台湾当地，我再度感觉到台湾人并没有改变，他们的诉求就是和平，能够继续发展自己的经济与文化，他们希望与所有的邻邦，包括中国在内保持和平的关系，或许比之前更加明显，台湾民众的诉求就是能够和平发展。”

安娜·热內特女士在访问台湾期间除了会见台北的法国侨民之外，还出席了台北法国国际学校（LIFT）的落成典礼，并参观2020年开业的法国驻台北办事处。

此外，热內特女士还向法广表示有计划在近期内访问香港以及中国大陆。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅