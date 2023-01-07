法国社会党选举 争议焦点是要不要与梅郎雄结盟

法国/选举

法国社会党下个星期举行党员投票，选举新的社会党党魁。3名候选人星期五晚上在法国电视台举行辩论，争议焦点停留在社会党要不要与极左的法兰西不屈服党联合参加左翼联盟。辩论没有结论，没有胜负，但决定把答案权交给党员投票：要还是不要投靠梅郎雄。

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据本台报道，法国社会党与法兰西不屈服党LFI的联盟竟然是新第一书记选举辩论的核心问题。

距离社会党新领导层的第一轮投票还有6天，社会党老大一职的三位候选人周五晚间在France Info进行了辩论。即将离任的第一书记奥利维尔-福尔受到他的两个竞争对手的抨击，他们是沃克斯-昂-韦林（Vaulx-en-Velin）市长埃莱娜-杰弗里（Hélène Geoffroy）和鲁昂（Rouen）市长尼古拉-马耶-罗西诺（Nicolas Mayer-Rossignol），他们联合起来共同指责卸任第一书记：在左翼联盟框架内与法国法兰西不屈服党（LFI）的关系过于紧密。

据福尔辩解说，"我可不是梅朗雄的发言人"，奥利维尔-福尔说这话时无法掩饰自己的恼怒。在近两个小时里，福尔投靠梅朗雄和梅郎雄的想法是辩论的主要内容。福尔被批评在多项议题上与极左勾联，特别是在60岁退休的议题上。尼古拉-马耶-罗西格诺批评说，这是一个站不住脚的承诺。他说，“当我们真正相信的时候，我们才是真正的左派，说明天我们每个人工作40年，可以到60岁就退休，你真的认为这是可信的吗？”

根据埃莱娜-杰弗里对福尔的批评说法：“五年来，社会党毫无作为，与法国人关注的健康、工作、生态问题脱节。”

但在许多问题上，3个人观点还是趋于一致。比如核问题、世俗主义、安全......。

福尔还不失时机地提醒，如在移民问题上：“我与我的同志们立场完全一致。”

1月12日和19日被召集投票的41,000名社会党PS成员将不得不回答一个问题：社会党是否留在左翼联盟里。要说 "是"，请投票给奥利维尔-福尔。要说 "不"，那就选择其他人。候选人Nicolas Mayer-Rossignol鼓动说："宁可不要insoumis"。

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