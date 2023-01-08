抗议《查理周刊》侮辱性漫画 伊朗人焚烧法国国旗

《查理周刊》漫画讽刺哈梅内伊

1月8日，数十名伊朗人聚集在法国驻德黑兰大使馆外，他们焚烧法国国旗，抗议法国讽刺报纸《查理周刊》刊登侮辱伊斯兰共和国最高领袖的漫画。法新社记者指出，示威者聚集在德黑兰市中心，其中大部分是什叶派神学院的学生和身着长袍的妇女，他们手持伊朗国旗、哈梅内伊的肖像和谴责标语。

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在法国驻德黑兰使馆外焚烧法国国旗的抗议人士高喊：“法国，放弃你的敌意！”、“法国的耻辱”。

《查理周刊》12月发起了讽刺伊朗最高领袖哈梅内伊的国际竞赛，从而“支持为自由而斗争的伊朗人”。自从9月中旬伊朗青年女子阿米尼(Mahsa Amini)因未按规定佩戴头巾而被宗教警察拘捕、并死于狱中之后，伊朗全国爆发了连续数月的抗议示威，当局则出动军警持续打压。人权组织估计，已有数百平民在此期间遭杀害。

伊朗5日宣布关闭该国历史最悠久、最重要的法国研究中心。法国外交部指出，伊朗法国研究所是“一个文化和交流中心，诞生于1983年，由1897年成立的法国驻伊朗考古代表团和1947年由法国哲学家和东方学者亨利·科尔班在德黑兰创立的法国伊朗学研究所合并而成”。

根据其网站，位于德黑兰的伊朗法国研究所隶属于法国外交部。

伊朗外交部在其声明中指责法国当局“对法国出版物中反伊斯兰主义表达和种族仇恨的传播持续不作为”。伊朗呼吁法国政府追究“这种仇恨传播肇事者”的责任，并强调将严肃关注法国的回应。

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