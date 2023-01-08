马克龙凭吊巴黎恐袭受难者

法国/《查理周刊》

法国总统马克龙凭吊巴黎地区的《查理周刊》、蒙特鲁日和Hyper Cacher恐怖袭击事件的受害者，并且承诺法国永远不会忘记多达17名8年前恐袭受害者。

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法国总统马克龙7日向八年前巴黎地区的《查理周刊》、蒙特鲁日和Hyper Cacher袭击事件的受害者致敬。马克龙是在推特上向恐怖袭击受害者致敬。马克龙一一写下受害者名字： "卡布、沃林斯基、沙尔布、提格努斯、奥诺雷、伯纳德-马里斯、埃尔萨-卡亚特、弗雷德里克-布瓦索、弗兰克-布林索拉罗、艾哈迈德-梅拉贝特、穆斯塔法-乌拉德、米歇尔-雷诺、克拉丽莎-让-菲利普、菲利普-布拉罕、尤汉-科恩、约夫-哈塔布、弗朗索瓦-米歇尔-萨达：我们永远不会忘记你们。" 马克龙承诺，法国将永远不会忘记他们。

同样也是在推特上，总理伊丽莎白-博尔内向受害者表示敬意。“面对伊斯兰恐怖主义，共和国屹立不倒。”她还写道：“为了他们的家人，为了我们的价值观，为了我们的自由：让我们不要忘记。”

据法新社，法国文化部长里马-阿卜杜勒-马拉克致敬时称，"讽刺、辛辣和新闻漫画的共和主义传统是我们民主的内在要素。我们会继续捍卫他们。"

法国官方在位于巴黎11区的讽刺周刊《查理周刊》的旧址前昨天还举行了一个仪式，国民议会主席雅尔-布劳恩-皮维特、内政部长杰拉尔德-达尔马宁和巴黎市长安妮-伊达尔戈出席了仪式。

2015年1月7日，恐怖分子赛义德和谢里夫-库阿奇兄弟就是在这些房舍中枪杀了11人。受害者中有 "查理 "的象征性人物，如其导演和漫画家沙尔布，漫画家卡布、沃林克西、奥诺雷和蒂格努斯，以及经济学家伯纳德-马里斯。在几米外的理查德-勒努瓦大道上，警察中尉艾哈迈德-梅拉贝特（Ahmed Merabet）在试图逮捕库阿奇兄弟时也被他们杀害。

这两名伊斯兰教徒声称自己是基地组织成员，是来为被讽刺报纸漫画化的先知穆罕默德 "报仇 "的。他们在逃亡两天后被击毙。

2015年1月8日，另一名圣战分子阿梅迪-库里巴利（Amédy Coulibaly）在巴黎南部的蒙特鲁日（Montrouge）杀害了一名女警察。第二天，这个自称是伊斯兰国圣战组织成员的激进罪犯在巴黎东部的一家犹太教超市Hyper Cacher杀害了四名人质，他们都是犹太人。恐怖分子本人在袭击中也被击毙。

据法新社，八年后，《查理周刊》在发表了伊朗德黑兰认为具有攻击性的有关伊朗政权的漫画后，本周引发外交危机。伊朗周四宣布关闭伊朗最古老和最重要的法国研究中心--法国驻伊朗研究所（IFRI），该研究所隶属于法国外交部。

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