法国总统马克龙呼吁巴西尊重选举制度 力挺卢拉

巴西总统卢拉在巴西极右翼前总统博尔索纳罗的支持者在抗议期间袭击政府大楼后，站在巴西国会前与民众交谈 巴西利亚 1月8日

法国总统马克龙周日(1 月 8 日)晚间呼吁巴西要“尊重民主制度”，并强调在那些支持前总统博索纳洛的激进分子入侵多个国家机构后，“法国坚定不移地支持”卢拉总统。

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根据费加罗报周日(1 月 8 日)晚间的报道，总统马克龙在推特上写道：“必须尊重巴西人民的意愿和民主制度！ 卢拉总统可以指望法国坚定不移的支持。”

另据法国外交部的另一份声明指出：“法国以最强烈言辞谴责那些针对巴西三个民主机构发动的持续暴力行为，也就是：(巴西)国会、总统府和最高法院。”

法国外交部补充说道： “这些袭击是对民主选举结果的不可接受的挑战，路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦先生于 10 月 30 日毫不含糊地获胜，他于 1 月 1 日就任巴西联邦共和国总统。必须尊重巴西人民至高无上发言权所表达出来的意志。”

外交部的声明总结道：“法国表示支持民选出来的总统卢拉及其政府，并向巴西人民保证法国与巴西的团结一致。”

法国马克龙阵营及左派反对党的几位民意代表都谴责《巴西极右派发动的这些攻击》，并将此攻击类比等同美国前总统的支持者2021年一月在华盛顿侵入国会的行动。

马克龙主义的复兴党领袖欧洲议员瑟茹内( Stéphane Séjourné )发推文说：“声援巴西人民，他们的机构受到极右翼激进分子的攻击。 这就是阴谋导致民主选举总统合法化和普选受到质疑的地方。”

至于法国左翼，《法国不屈服党》及其前总统候选人让-吕克·梅朗雄也在推特上贴文指责巴西“极右翼”“试图对新左翼总统卢拉进行特朗普式的政变。”社会党第一号人物奥利维尔弗赫也在推特上贴文说：“全世界极右翼就是这样！ 到头来总是拒绝民主！ 全力支持卢拉总统！”

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