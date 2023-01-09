生命临终：法国总统马克龙正在寻找“中间道路”

法国/社会

一些宗教组织表示，就生命临终问题，马克龙正在寻找“中间道路”。

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法新社援引好几位法国宗教当局的代表报道，法国总统马克龙周一在总统府接见各宗教社团代表向他们祝贺新年时，就生命临终问题，马克龙表示将以“尊重的方式”前进。马克龙试图找到一条“中间道路”。

法国新教联合会主席克里格（Christian Krieger）表示，在生命临终问题上，“我们感觉到，他（马克龙）坚决地想以尊重的方式前进”，“由于问题复杂，他试图找到一条中间道路”。

法新社表示，周一受到马克龙接见的宗教当局代表，有法国首席犹太教大司祭Haïm Korsia、法国主教会议主席Eric de Moulins-Beaufort、巴黎大清真寺的院长Chems-eddine Hafiz以及2022年刚成立的法国伊斯兰论坛的一位负责人。

法新社援引一名与会者指出，马克龙在会见时说，“一旦公民大会完成相关的工作，他将会亲自咨询所有的宗教当局”，时间“大约会在4月份”。马克龙还表示，“他觉得，有责任要尊重那些因痛苦和孤独而失去所有生命意义的人。社会必须能够对那些对自己没有宗教答案的人做出回应。”

法国总统还表示，2023年将是公共当局的对话者-法国伊斯兰论坛之年，3月份时会再次举行会议，指定国家在各省的对话者。

法国总统还详细谈到了世界和平与战争的热点，据两位与会者说，总统谈到了“乌克兰、俄罗斯，还有亚美尼亚、阿塞拜疆、刚果民主共和国等”，马克龙强调“宗教应成为和平的源泉”。

在政府方面，总理博尔内和内政部长达马南参加了会见。

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