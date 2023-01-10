法国政府宣布将退休年龄逐步提高到64岁，各工会立即宣布1月19日就开始示威抗议

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法国总理博尔内周二傍晚宣布了法国政府的退休改革计划。

法国总理博尔内周二宣布，政府计划将法定退休年龄逐步提高到64岁，反对这一改革措施的各工会立即宣布1月19日为第一个抗议行动日。

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法国总理博尔内周二傍晚宣布了法国政府的退休改革计划，其中重要的一点是，逐步推迟法定退休年龄，直到2030年为64岁。反对推迟退休年龄的各工会立即聚集在一起开会商讨对策，并确定1月19日为第一个抗议该退休改革计划的行动日。

法新社表示，改革退休制度是马克龙竞选总统时的旗舰性承诺。最近几天，有关退休制度改革的大框框在媒体上广泛传播。周二傍晚，在经过几个月的协商、拖延甚至突然推迟宣布改革计划的事件后，总理博尔内召开新闻发布会，宣布了马克龙敲定的退休改革计划。宣布的计划和这几天的传言相吻合，也就是说，法定退休年龄将逐步推迟，直到2030年为64岁。

法国总理说，“我很清楚，改变我们的退休养老制度会引发法国人的质疑和担忧。我们想回答他们的疑问并说服他们”，我们尤其希望能“保证（我们的退休养老体系）在2030年保持平衡”。

但是，法国的左翼政党、极右翼的国民联盟党以及所有的工会组织都反对推迟法定退休年龄。

法国八个主要工会（CFDT、CGT、FO、CFE-CGC、CFTC、Unsa、Solidaires、FSU）的领导人们周二傍晚聚集在一起，呼吁举行示威和罢工，并将第一个抗议行动日确定在1月19日。

CFDT工会的负责人Laurent Berger说，“这项改革将对所有工人造成沉重的打击，尤其是那些早早开始工作的人，他们的预期寿命低于其他人，是最不稳定的人群”。

CGT工会的负责人Philippe Martinez补充说，“我们决心要让这项改革通不过”，“我们希望1月19日有尽可能多的员工罢工”。

FO工会的负责人Frédéric Souillot则谴责说，这一退休改革计划“对二线员工和最不稳定的人群最不公平”。

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