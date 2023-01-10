法国铁路10日起TGV票价均涨 5% 仍有廉价票

法国铁路公司(SNCF)本周二(10日)生效的高速铁路(TGV)票价平均上涨 5%，但仍然有廉价打折票。如果这一涨价与铁路公司能源成本的增加有关，那么并非所有车票都会受到此次调整的影响。

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法国火车票将从周二(10日)开始涨价。 1 月 10 日，法国铁路公司SNCF平均价格上涨 5%，正如去年 11 月宣布的那样。 SNCF 希望安装一个“票价盾牌”，即不将所有增加的能源成本转嫁给乘客，不多也不少，SNCF 当时确认，所有提供的车票都不会进行重新调整。

旅客铁路公司(SNCF Voyageurs) 首席执行官 Christophe Fanichet 解释说：“到 2023 年，我们的车票价格将平均上涨 5%，而我们的成本将上涨 13%。” 在 1 月 11 日至 31 日期间的“联运日”特别行动期间，某些车票的价格不会受到影响。

这种价格理念仅涉及主要火车路线、高铁TGV 和 区间车的车票。 对于行驶在各大区之间列车，各地区将逐一决定零售票的价格和月票的价格。 此外，铁路公司集团正在推动跟随与与其他公司合资的国际高速列车（欧洲之星、大力士等）遵循同样的政策。

即使面对周二(10日)开始实施的这些涨价，一些家庭可能会对价格感到痛心，但它的涨价幅度明显低于机票的涨价。

去年 11 月，法国的机票价格在一年内上涨了 18.9%。而且统管法国航空公司的法国航空全国联盟警告，机票应该还会上涨。

那些家境不太富裕的客户能节省更多车费： 实际上，法国铁路公司将主要调整其价格表，平均增加 5%。 不喜欢车票卡和优化系统车票的公司和个人会付出更多车票钱，而不太富裕的客户应该能够节省更多车费。 该联盟说：“我们的目标之一是为年轻人和那些对价格最敏感的人提供服务。”

铁路公司提供低成本票价的Ouigo体系售出的车票，数量占了高铁车票的五分之，其价格保持不变。，

无论何种高铁TGV 预订票价开始实行的那些低廉价格也不会涨价。

同样地，410 万名优惠卡（Avantage 卡）的持卡人，将继续支付 49 欧元的年费。他们将始终受益于上限价格制度（一个半小时的旅程票价39欧元，一个半至3小时的行程，票价为 59 欧元）这些优惠条款将一直有效到 2023 年 9 月。

公司执行长Krakovitch说： “比较整体来说，通过将票价仅仅提高 5%，我们打赌相信会吸引大量乘客乘坐我们的火车。 一年的乘车率会从五、六年前的 65% 至70% 提高到 80%。"

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