法国政府拍板定案退休改革十关键问题

法国政府的退休改革的拍板定案在预料之中来到了。有关养老金的法定年龄、全额领取的条件、特殊工作体制等的关键问题引人注目。改革于 1 月 10 日星期二由总理博尔内( Élisabeth Borne) 提出，承认行政部门希望到 2030 年逐步将法定退休年龄从 62 岁提高到 64 岁，采取每年提高一季的退休年龄。 它仍需通过议会，但政府计划于 9 月 1 日生效。

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以下是法国政府在星期二（10日）介绍了它的改革方案。养老金的关键性问题：法定退休定年龄、全额退休金、特殊工作体制……了解一切的 10 个关键问题， 一些基准，可帮助您找到解决不同机制的方法

法定（退休）年龄、全额退休金、缴费期、特殊制度职业……这些通常很深奥的术语最近几个月又出现在新闻中，但对许多人来说不一定是现实。 就在政府准备在 1 月 10 日星期二向媒体介绍其养老金改革，然后在 1 月 23 日在部长会议上提出文本，费加罗报在提出对这个退休改革的解释。

如果我们代替民众做一个假设性的提问：如果一名我工作缴费的季数没有满额，我是否仍然可以退休？ 答案为：是的。 但条件是您的退休金权利是在法定退休年龄之后申请退休。 换句话说，在 64 岁后——在大多数情况下——如果改革被采纳。 但是要小心，你领到的每月养老金受到影响。 您的养老金不仅会按缴款季度的比例计算，而且，如果退休发生在取消砍扣退休金的年龄之前就退休——这在大多数情况下是指 67 岁——将被处以罚款。 如果在这个取消砍扣的年龄之后退休，即使您仍然没有满额的缴费季数，罚款将被取消，但您的养老金将取决于总共季数的多寡。

下面提出10个关键性问题并解答：

1、什么是法定退休年龄？ 退休养老金，无论是雇员、个体经营者还是公务员（1955年或之后出生），都必须等到62岁。 这称为法定退休年龄，换句话说，这也是您可以决定行使退休权利的年龄。

对于国家公共服务部门（警察专员、监狱管理主管等）、地方当局（市政警察、消防员等）或医院公共服务部门（护士助理……）的活跃类别，以及对于所谓特殊工作体制（SNCF、RATP、Electricians gas、Banque de France……）的雇员，题目的退休年龄为 57 岁，有时甚至 52 岁就可退休。

对于身患残疾的法国人、年轻时开始工作或从事艰苦工作并可以在 62 岁之前提前离职的人，也有不同的规定。

2. 退休保险金缴费期是什么意思？ 请注意，法定离职年龄与实际离职年龄不符（根据社会保障的最新数据，如今在私营部门，员工平均离职年龄为 63.4 岁）。 因为要从所谓的全额养老金中受益，也就是说每月支付给您的养老金金额尽可能高，您必须从事专业活动（就业或/和失业）多年。 这称为缴费期。

一个小小提醒：无论从事何种职业，每个人都根据缴纳费用期所获得的季度数和一种“补充”养老金缴纳“基本”养老金，以积分计算，没有任何期限条件。

缴费期限的规定对所有法国人来说都不一样。 这取决于你属于哪一年生一代人。 这些规则是根据以前的改革而演变的，特别是被称为 Touraine 的改革，以执行它的部长的名字命名。

因此，对于 1958 年 1 月 1 日之前出生的“最幸运者”，必须为具备基本养老金缴款期达 41.5 年，即 166 个季度（就业和/或失业），才能领取他的养老金的百分比，换句话说就是所谓的全额养老金。

持续时间按世代逐渐增加，最多达到 1973 年 1 月 1 日之后出生的法国人，即“最倒霉的人”，工作 43 年（172 个季度）。 显然，1973 年以后出生的孩子如果想在 62 岁时领取全额养老金，就必须在 19 岁时开始不停地工作。 如果他从 23 岁a开始工作，那将是 66 岁退休才能领取全额养老金。

3. 全额养老金的年龄，完全受益年龄是什么意思？ 如果您在没有缴纳所有年的强制性缴费的情况下退休离开，可能会很昂贵。 您不仅会因为缴费不足而届时领到更少的养老金（您的养老金金额的计算是按缴费年数的比例计算的），而且，您还会受到重大扣除点数，称为下一个. 双重处罚可以大大减少您的养老金数额。

唯一的解决办法就是等到所谓的full rate年龄，也就是工作到67岁。 从这个年龄开始，折扣被取消。 另一方面，除非您工作年数达到到所有的缴费季数，否则您的养老金将按照缺少季数的比例被砍、扣除。

4. 关键年龄还在规划中吗？ 不。 如果一些法国人仍然担心在马克龙总统的第一个五年任期内进行的先前养老金改革项目中设想的这一概念的回归——导致动员工会反对它(除了 CFDT没投反对票）——而它已经被搁置一旁忘记了。

这个关键岁数的目的是鼓励法国人根据大棒和胡萝卜的原则更多地工作。 如果你在这个关键年龄（根据计划的经济状况随着时间的推移而改变）之后退休，你的报酬会更高，如果你之前离开的话会领的更少。 在这个项目中——无论国民议会如何投票——这个关键年龄被设定为 62 岁零四个月，从 2022 年到 2027 年达到 64 岁。这也就是一个胎死腹中的概念。

这种所谓的点数的改革，也叫“系统性”改革，旨在从根本上修改养老金制度，也是将现有的42个工作体制整合到一个所谓的“普遍”体制中。无论他的职业和地位如何，他所缴纳的每一欧元，都会转化为点数，应该赋予每个法国人同样的权利。

2019 年 12 月的大规模罢工导致行政部门对律师和航空公司飞行员等十几个职业做出让步，特别是清空了改革实质的普遍性。

怀疑是一个技术官僚的天然气厂（从旧系统到新积分系统的必要转换），当然，实施这项改革需要很长时间，由 Jean-Paul Delevoye 进行了一段时间——这是在他因一项丑闻辞职之前——最终被新冠病毒大流行所埋葬。

5. 养老金制度有危险吗？ 对于养老金体系财务状况的诊断，目前还没有完全的共识。 2021 年，该计划恢复了绿色：，养老金定向委员会 (COR) 在其最新报告中指出： “该系统有近 9 亿欧元的盈余” 。 而这种情况应该会“延续到2022年”，出现“32亿欧元的盈余”。

尽管如此，COR 报告还对未来发出警告，预计 2027 年的赤字将达到 124 亿欧元，2030 年将达到近 140 亿欧元，2040 年将超过 230 亿欧元，而且这是在充分就业的假设下。 正是在这种情况下，政府今天才表示迫切需要采取行动来维护现收现付系统。

另一方面，由政府任命的少数专家组成的养老金监测委员会 (CSR) 等一些经济学家则不那么引人注目：他们注意到“短期和中期”失衡的“风险” ”，更不用说今天已经烧起来了。

这不需要立即矫正！ 工会方面重复指出，例如 CFDT 老板 Laurent Berger 向巴黎人报指出的《今天在法国》：“估计每年约有 100 亿欧元的不平衡，占每年支付的养老金的 3%。 与政府所说的相反，现收现付养老金计划在中期和长期内都不存在消失的风险”。

6. 到 2030 年将法定年龄提高到 64 岁或 65 岁？ 政府必须在延迟反应堆核心法定退休年龄的两种情况之间做出决定。 第一首歌曲是埃马纽埃尔·马克龙 (Emmanuel Macron) 的竞选承诺。 这涉及到 2031-2032 年将法定退休年龄从 62 岁提高到 65 岁。 然后将以每年四个多月的速度逐渐进行这种转变。 改革将从明年夏天开始实施，并将从 1961 年底出生的一代开始。

但这是第二项提案，即共和党参议员提出的提案，政府可以自行采纳作为妥协。 法定年龄和缴费年数之间的“混合”。 法定退休年龄将从 62 岁逐渐提高到 64 岁，以每年增加三个月的速度从 1968 年的年龄增加到 64 岁。

同时，都兰改革延长缴费期限的时间表也将加快，从1967年开始增加到43年，而不再是最初计划的1973年。 这部分改革将从2024年1月1日起实施。

7. 预计节省多少？ 说到财务业绩，政府的选择太多了。 它的目标是：在 2030 年恢复平衡。在一种情况和另一种情况下，它已经实现或几乎实现了。 无论我们选择 65 岁的法定年龄还是 64 岁和 43 岁的缴费期选项，所产生的储蓄几乎相同，到了 2030 年金额将接近 10 亿美元也就是：180 亿美元对 170 亿美元。

另一方面，根据政府的比较总财务回报数据，2030 年之后，65 岁法定c退休年龄选项的优势更大，到 2035 年可节省 328 亿美元，而不是 221 亿美元，这仅与年龄措施有关或持续时间。

其计算中唯一的缺陷是，这些数据没有考虑补偿措施，例如从事长期职业制度，特别是小额养老金，政府仍需将其计入额外支出一栏。

8. 对于领小额养老金计划是什么？ 在总统竞选期间，Emmanuel Macron 曾承诺以最低工资为整个职业生涯（称为“全额”）提供最低 1,100 欧元的捐款。 考虑到通货膨胀，该金额最终将增加到 1,200 欧元，总理 Élisabeth Borne 在 12 月向我们宣布，并指出这将涉及改革公布后的新退休人员。

最低缴费对应于一个系统，该系统在您完成完整的职业生涯后自动保证一定水平的养老金。 对于没有全额养老金的人，自动追补将按季度数（120 个季度到 168 个季度之间）的比例适用。

整个系统应该涉及四分之一的新退休人员，尤其是有兼职工作的女性，还有工匠和商人。 如果按照 CFDT 的要求，适用于所有退休人员，则该措施将达到 10 亿欧元和 27 亿欧元。 仲裁尚未作出

9. 官员会受影响吗？ 是的。 与其他工人一样，法定退休年龄将发生变化。 对于属于“活跃类”的公务员，即从事特别危险或特别疲劳的工作，如警察、空中交通管制员或手术室的专业护士，将保留提前离职的权利，但相应地延迟了。

显然，如果我们到了 64 岁，那些可以在 57 岁离开的人，例如，将能够在 59 岁离开，即再多两年。 在 65 岁的情况下，它会推迟三年。 同上适用于活跃类别的特殊工作制度的代理人。

10.那些工作属于特别制度的警察等的工作者会失去养老金制度吗？ 巴黎地铁RATP 工作人员、电力和天然气行业（EDF、Engie、RTE），尤其是法兰西银行，将无法逃脱。 但只有新员工将不再受益于特殊养老金计划（旧员工保留），根据“祖父条款”，就像在法国铁路公司 SNCF 一样。 但是，在不失去其他的优惠的情况下。

因此，这些新员工将遵守与私人企业雇员相同的规则。 水手工作体制、巴黎歌剧院演员和法兰西喜剧院演员们将不会受到影响。

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