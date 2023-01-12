马克龙言辞曾令阿尔及利亚不快 但仍指不会为法国殖民道歉

马克龙不会对殖民历史请求“原谅”，这是重点周刊刊登的一项马克龙与阿尔及利亚作家卡迈勒·达乌德 (Kamel Daoud) 晤谈中发表的言论。法国总统还邀请他的阿尔及利亚同僚于2023 年到访法

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“我不必请求原谅，这不是重点，这个词会打破所有联系，”马克龙在周三晚间出版的法国周刊 Le Point 对阿尔及利亚作家卡梅尔·达乌德的长篇采访中说。 “最糟糕的是得出这样的结论：‘我们道歉，每个人都按照自己的方式行事’，”他说。 “记忆和历史的工作并不是所有账户的平衡”，他继续说道。 “恰恰相反，它是坚持认为有些东西是无法限定的，有些东西被误解了，有些东西也许是无法决定的，有些东西是不可原谅的。”

“经常隐藏的现实” 道歉问题是双边关系和两国之间反复出现的紧张局势的核心。 2020 年，阿尔及利亚刚刚迎来了法国历史学家本杰明·斯托拉 (Benjamin Stora) 的一份报告，该报告主张采取一系列姿态试图使两国和解，同时排除“忏悔”和“道歉”。马克龙指出， “我也希望特布恩总统能够在 2023 年访问法国”以便在他本人于 2022 年 8 月访问阿尔及利亚后继续“一项前所未有的友谊工作。”

当被询及阿尔及利亚总统是否有可能在阿卜杜勒卡德尔随员的墓地举行冥想仪式时，他们是反抗法国殖民的英雄，埋葬在昂布瓦斯，马克龙认为这将是“一个非常美丽和非常强大的时刻”，他“希望如此做”。 马克龙还说：“我相信这在阿尔及利亚人民的历史上是有意义的。 对于法国人民来说，这将是一个了解经常被隐藏的现实的机会，”他再次说道。 1848 年至 1852 年，阿卜杜勒卡德尔（1808-1883 年）与他的几名家人一起被拘留在昂布瓦斯 (Amboise) 。

《记忆租约》： 马克龙总统在 2021 年 10 月发表的言论引发危机后，于 8 月访问了阿尔及尔，使双边关系重回正轨。危机事件起因：法国总统当时指责“阿尔及利亚的政治军事体系冲浪在‘记忆租约’上，并质疑一个阿尔及利亚国家在殖民化之前是否存在。马克龙承认说： “这可能是一个笨拙的句子，可能会造成伤害。” 但他补充道：“这些紧张的时刻教会了我们：你必须懂得伸出你的手。”

马克龙还针对该地区两个敌对大国阿尔及利亚和摩洛哥之间的紧张局势，呼吁“缓和” 。 他说他不相信这些邻国之间会发生战争，同时指出“一些人的猜测，其他人的幻想，甚至一些人的战争意愿”。 阿尔及利亚于 2021 年 8 月与摩洛哥断绝外交关系，指责该国采取“敌对行为”。 摩洛哥为，这是一个“完全不没有道理”的决定。

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