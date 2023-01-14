中国驻法使馆指控维吾尔学者种族歧视

新疆/中国/法国/人权

旅居法国的维吾尔学者，欧洲维吾尔学院主席迪利奴尔女士（Dilnur Reyhan）1月12日在推特上表示她受到法国警方的传唤，其原因是她因去年秋天在法共人道报举办的活动期间在中国使法使馆的展台前示威并且对中方的宣传招牌喷洒了油漆。据迪利奴尔女士本人向法广介绍，她被中国驻法使馆起诉，中方指控她犯有种族歧视罪与破坏财产罪。

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迪利奴尔女士在推特上表示，中国使馆此举是对她的威胁恐吓，试图阻止她继续为她的同胞们发声，她表示绝不会因此而退缩。

迪利奴尔女士是法国东方语言学院讲师，长期以来致力于研究维吾尔语言文化，过去多次为世界维吾尔大会主席热比亚-喀迪尔女士访问法国出席法国国会参议院听证会担任翻译。2017年新疆维吾尔族人遭受镇压的消息逐渐传出之后，迪利奴尔女士挺身而出，频频出现于法国媒体，介绍维吾尔族人的遭遇，并且同法国欧洲议会议员格律格兹曼（Raphaël Glucksmann）一同积极游说于欧盟机构，呼吁欧盟针对中国采取措施。为此她在新疆的家人多次遭到骚扰，但是她并没有因此而退缩，她认为自己别无选择。

2022年九月9日至11日，法共人道报在一年一度的人道报节日活动中邀请中国驻法使馆参与，引发数十名绿党等党派成员以及法国维吾尔族人在现场举牌抗议。欧洲维吾尔学院主席迪利奴尔女士以及其他多名维吾尔族人向中国展台喷洒了油漆。

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