法国社会党党魁选举难产

法国/社会党

法国社会党不得不在1月19日再投票以决定他们的新党魁。昨天晚上的第一轮投票结果显示有两位候选人需对决：即将离任的第一书记奥利维尔-福尔，以及鲁昂市长尼古拉-马耶-罗西诺。社会党分歧主要还是聚焦要不要继续与极左力量合作。

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法国社会党仍然处于不确定状态。据本台报道称，与极左的法兰西不屈服党领衔的左翼联盟合作的设计师，即将离任的第一书记奥利维尔-福尔（Olivier Faure），票数领先，但他必须解决一个简单的数学问题：他对尼古拉-马耶-罗西尼奥尔（Nicolas Mayer-Rossignol）有领先优势，但他的票数“弹尽粮绝”，不会有新的支持票源。

而他的对手，鲁昂市长却应该能够再依靠20%的成员，他们以对左翼联盟的不信任和对福尔生厌。在第一轮投票中没有行动的那一小半社会党人可能更多表达支持意愿。两位候选人将在未来六天内通过在法国各地旅行来争取这些弃权者的支持。

但是福尔派信心满怀。对于那些支持奥利维尔-福尔的人来说，尼古拉斯-迈尔-罗西格诺的胜利对PS来说将是一个灾难性的局面。社会党当选议员可能更多支持福尔。如果尼古拉-马耶-罗西尼奥尔当选社会党新党魁，他将处于马克龙目前的国民议会里的相同状况：即一个没有多数支持的党魁。

鉴于此，奥利维尔-福尔的支持者提醒说，"社会党会完全瘫痪的"。因此，福尔阵营深信，激进分子不会冒这个险，他们会给即将离任的第一书记再一个新的任期。

但是，反对社会党与梅郎雄投靠联合的声量，超过一半。即使福尔派获胜再赢得下一个任期，福尔也必须做出让步，否则社会党同样面临分裂。

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