全国抗议浪潮当天 马克龙选择出访西班牙

马克龙将出访西班牙

法国总统马克龙将于1月19日到访西班牙。法新社表示，法西两国领导人加强双边关系的目的是展示欧洲对美国新保护主义回应结成了统一战线。法国总统马克龙将和西班牙首相桑切斯签署一项“友好合作条约”。两国还将商讨移民问题、国防、能源和青年方面的合作。

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法西友好合作条约是继法德合作与一体化条约和法意之间签署的《奎里纳莱条约》的另一份合作条约，意义重大。法德合作与一体化条约（Traité sur la coopération et l'intégration franco-allemandes），又称亚琛条约（Traité d'Aix-la-Chapelle），是德意志联邦共和国与法兰西共和国之间的双边协定，由德国前总理默克尔和法国总统马克龙于2019年1月22日在德国亚琛签署。

法国和意大利2021年签署的奎里纳莱条约(Quirinale Treaty)旨在加强法国和意大利在国防、移民、经济、文化和贸易等领域的合作。3个月之前，西班牙和法国达成兴建名为MidCat的大型天然气管线，让欧洲不再依赖俄罗斯能源。

西班牙政府发言人罗德里格斯（Isabel Rodríguez）17日称：在巴塞罗纳举行峰会因为它将成为这一战略项目的中心”。2022年10月底， 西班牙，葡萄牙和法国政府已同意在西班牙巴塞罗那和法国马赛之间建造一条海基管道，以运输氢气和天然气。

法国总统府一名不愿透露姓氏的高级官员表示：法德之间出现分歧之后，我们等得太久了。他还表示： 法德之间的分歧导致“30 年来，以法德轴心名义，让其他欧洲国家就某些大议题上多次错过了合作的机会”。

法新社记者还表示：与奎里纳尔条约一样，在欧盟的法德引擎经常出现喘不过气来的时候，巴塞罗那条约旨在加强巴黎与德国以外邻国的关系。

无论是和意大利签署的《奎里纳莱条约》，还是和西班牙或希腊改善关系，法国方面希望与南欧国家建立更多的合作。

接近爱丽舍宫的人士还表示：“我们注意到未来几个月欧洲议程的基本主题有了更多的共识”。但是法国也不会刻意疏远德国。这个周日，德国总理朔尔茨将访问巴黎，庆祝《爱丽舍宫条约》签署60周年。

法国记者注意到，法国总统马克龙访问西班牙的时间定在19日。1月19日星期四是全法国举行大型罢工活动抗议退休体制改革的日子。

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