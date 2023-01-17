巴黎庭审计划“刺杀”马克龙案

法国/司法

13名极右翼活动分子从1月17日起在巴黎刑事法庭受审，案由是他们准备在2018年底法国东部一战停战100周年纪念活动期间采取一系列暴力行动，包括袭击刺杀法国总统马克龙。上述嫌犯因恐怖主义犯罪团伙罪被起诉。但辩护律师对此罪控有意见。

广告 继续浏览后续

极右分子计划袭击马克龙的罪案今天在巴黎开审。13名极右翼活动分子今天起到庭。这些嫌犯计划杀害移民，攻击清真寺或用陶瓷刀刺杀马克龙。这些罪证是被告在电话中、电子邮件中或在他们练习射击的会议上谈论的内容。

嫌犯是11名男子和2名妇女，年龄在26至66岁之间，是极右翼团体Barjols的成员。

据本台报道称，他们的意图是真的吗？还是他们只是在私下瞎聊，以让自己变得一鸣惊人出名？他们是在黄马甲运动的时候愤怒计划的吗？四年来的调查并没有发现任何真正的计划与实施。但检方谈到即将发生的行为，当四名主要被告于2018年11月6日在Moselle被逮捕时，当日马克龙远在法国东部的 "纪念行程 "中，只在其中一人的车上发现了一把匕首、一件军用服装、野地远行装备和一本圣经。没有发现所说陶瓷刀。警方还搜到一些火器和弹药，已被扣押，但它们是在一名嫌犯位于Isère的家中。

因此，此案最终是在刑事法庭，而不是在严峻的巡回法庭，被告庭上必须解释。为让-皮埃尔-博耶（Jean-Pierre Boyer）辩护的律师奥利维亚-罗恩（Olivia Ronen）称此案更像个恶作剧式笑话。对她来说，用恐怖分子的定性是滥用的，物证不存在。

该律师说，“我们有一些人喜欢大声说话，喜欢说很多话，但是咄咄逼人和暴力地说话并不是犯罪。对我们的法院来说，特别是在像恐怖主义阴谋这样的犯罪中，应该区分思想和这些思想并通过准备行为付诸实施。两者之间确实有一条分界线，我期望刑事法庭能够对该事件作出甄别。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅