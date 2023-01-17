法国工会动员19日反退休改革大示威 70%小学教师参与罢工

法国工会呼吁本周四(19日)举行的大规模反退休改革罢工示威活动，估计将有70%小学教师参加罢工行动。人在卡塔尔的法国极右派政党领袖的马丽娜.勒庞也表示反对这项退休改革。

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根据法国多数工会 Snuipp-FSU 的估计，本周四将有 70% 的小学教师罢工反对养老金改革。

本周四(19日)的罢工动员宣布后，在全国的各小学中获得非常大的响应。 根据一级的多数工会 Snuipp-FSU 的说法，70% 的小学教师将在本周四，即 1 月 19 日，参加罢工，亦即反对退休改革的全国性罢工日。

在法国工会呼吁举行反退休改革大罢工的同时，法国极右派政党领袖的马丽娜.勒庞也表示反对退休改革。

将在达喀尔参加工会动员日议会的法国民族团结的国会党团代表领袖马丽娜.勒庞表示，“祝愿一切能够推翻这项退休改革的事情取得成功”，但她并未号召他们的支持者加入周四的示威活动行列。

星期四对玛丽娜·勒庞来说将是火热的一天。 不是因为冒泡的社会气氛将标志着这一天反对退休改革的社会动员，而是因为在塞内加尔，达喀尔的天气有望成为极好的天气，这个极右派民族团结党RN 代表的守护神，将在那里完成一次国际旅行。 4,000 公里的距离也象征着这位法国前总统候选人想要与工会抗议走的距离。

反对这项退休改革的勒庞上周六在马恩河之行中说， “我希望一切能够推翻这项改革的事情都能成功，”。这项带有勒庞色彩酱汁讲话的“同时”，体现了该党在这主题上的定位。

几天来，勒庞一直在提醒呼吁“那些在第二轮总统选举中投票给马克龙的人负有压倒性的责任”。

根据伊弗普民调公司Ifop 替星期天报 JDD所做的一项调查指出，81% 的法国极右派民族团结(RN)政党支持者表示他们反对养老金改革，人数比平均水平高出 13 个百分点。 这个比率仅次于左派的政党 LFI (88%)的人数。 虽然大多数极右派民族团结RN 支持者 (58%) 也表示他们对社会运动者表示同情，但与左翼选民相比，他们支持抗议活动的可能性要小得多。 玛丽娜·勒庞还回忆说，她的选民进行示威是“正确和自由的选择”。

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