法国出生率创历史新低 少19000名新生儿 死亡率增 多5000人

法国出生率创“历史新低”，少19000名新生儿。但法国仍然是欧盟中生育率最高的国家之一。

根据法国经统局最新公布数据，2022年法国人口报告，法国的出生率：创“历史新低” 2022 年，有 723,000 名婴儿出生。 比 2021 年减少了 19,000 名新生儿；死亡人数则上升，比 2021 年多出 5,000 人。

广告 继续浏览后续

法国经统局(INSEE) 周二公布的报告有关法国人口的新数据将影响有关养老金退休制度改革的辩论。 2023 年 1 月 1 日，法国有 6800 万居民。 这项2022 年人口报告，其特点是自然平衡处于最低点，出生率下降，但死亡人数上升。 这是人口新 X 光片的 5 个关键数据。

根据法国经统局最新公布数据，2022年法国人口报告，法国的出生率：创“历史新低” 2022 年，有 723,000 名婴儿出生。 这比 2021 年减少 19,000 名新生儿 (比前减少 2.6%)。 死亡率则上升，2022 年的死亡人数最终比 2021 年多出 5,000 人（增加0.8%）。

法国的出生率：创“历史新低” 2022 年，法国有 723,000 名婴儿出生。 这比 2021 年减少了 19,000 名新生儿 (减少2.6%)。 出生率在连续六年下降后在 2021 年出现反弹，表明复苏有希望。 这只是 2020 年春季遏制后的赶超。“因此，2022 年的出生人数是 1946 年以来的最低水平”。

与此同时，总生育率指标也在持续下降。 每名妇女生育 1.80 个孩子，而 2021 年为 1.84。生育妇女的年龄越来越大，到 2022 年平均为 31 岁。

根据报告，2022 年，法国有 667,000 死亡人口。在经历了 2020 年和 2021 年的高死亡率以及新冠病毒 的第一波致命浪潮，，2022 年的死亡人数最终比 2021 年多 5,000 人（增加了0.8%）。

这项人口报告还指出，死亡率上升，有 667,000 人死亡。在经历了 2020 年和 2021 年的高死亡率以及 新冠疫情的第一波致命浪潮之后，人口统计学家预计这个数字会更低。

2022 年的死亡人数最终比 2021 年多 5,000 人（+ 0.8%），“略低于 2020 年（– 2000）”。

报告，最重要的是，“显着高于 2019 年（ 54,000）”。 就像东方快车谋杀案一样，罪魁祸首不止一个。 法国经统局认为，这是婴儿潮一代的老年到来、奥米克戎变种、晚期流感流行和夏季三波热浪的综合影响。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅