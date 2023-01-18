《视频》反退休金改革大罢工，法公交系统面临黑色星期四

法国/退休制度改革

1月19日，法国公交系统预计将严重受到罢工抗议行动影响。政府关于推迟退休年龄的改革方案引发社会各界强烈反弹。从公共交通，到学校，公共部门员工可能积极响应工会组织的呼吁，参加罢工。19日，乘坐公共交通出行将十分困难。

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1月9日，法国政府披露退休制度改革草案后，法国各大工会组织先后发出罢工抗议呼吁，反对改革方案将法定退休年龄从目前的62岁，逐步推迟到64岁，在2027年时，将可以领取全额退休金的工龄年限提升到43年。这两项措施立即引发社会强烈反弹。19日的首日罢工活动预期会得到很多人响应。八大工会组织如此异口同声并不多见。他们希望19日，能有数百万人上街游行，表达抗议。

不过，鉴于火车、地铁等公共交通领域的工会响应罢工，法国人出行可能严重受阻。但法国《世界报》17日一篇分析指出，没有人能预知19日首日开场的社会运动是否会形成规模， 民众是否响应。民意中，有人愤怒，也有人认命。

法新社指出，鉴于目前的经济及社会形势，这次抗议浪潮对总统马克龙也是一次考验。这是马克龙去年五月开始第二个总统任期以来的首场社会风潮。这虽然是马克龙有意要在第二任期内推动的重要议题，但目前，是政府总理博尔内站在改革的第一线。19日启动之日，马克龙将与政府多名成员一道前往西班牙城市巴塞罗那，签署一项友好合作条约。

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