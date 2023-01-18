退休改革：学校公交黑色星期四 挺改革的议员或被断电

法国/退休改革/罢工抗议

法国延长退休年龄的改革引发第一波罢工抗议浪潮周四到来：罢工的主力是学校和交通领域：许多学校将关闭，公交车将进入“三点水”运行模式。法国交通部长说，明天将是"一个艰难的星期四"。马克龙则未指名地敲打要给挺改革议员们断电的工会。

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法国工会明天1月19日开始罢工和上街游行，抗议政府的退休改革方案：法国内政部长宣布，已动员上万名警察和宪兵，应付明天开始的社会抗议风潮。预计明天法国公交系统和学校系统将有大约60%的人罢工。

在全体工会对抗退休改革的第一次罢工前夕，法国政府面临着压力。尽管政府努力捍卫其"公正的法案"，并不断呼吁避免封锁，但预计1月19日周四反对退休金改革和推迟法定退休年龄至64岁的罢工将有很多人参加，特别是在教育系统和交通领域。

法国明天周四将历经社会动荡：游行抗议，学校关闭，火车公交“三点水”模式。学校和交通这两个领域的罢工，可造成全国瘫痪。

由于炼油厂工会再次宣布将参加罢工抗议，引发开车上班族的“未雨绸缪”，导致巴黎许多加油站本周初就开始缺油，特别是道达尔加油站。

法国交通部长克莱蒙-博恩（Clément Beaune）总结说：明天将是"一个艰难的星期四"。

法国政府发言人奥利维尔-韦兰（Olivier Véran）周三呼吁不要将罢工抗议动员变成对国家的"封锁"。

这是法国政府有史以来第一次在教育和交通问题上表态。

另据一位参加今天政府部长会议的人透露，法国总统马克龙在这次部长会议上说，"我们必须区分那些在传统和共和制框架内呼吁示威的工会，以及那些在蓄意封锁国家，甚至针对一些议员的工会"。法新社说，马克龙这话是暗指法国总工联的能源分支（CGT-Energie）。这家工会威胁要特别针对那些赞成退休改革的议员，切断他们的办公室的供电。

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