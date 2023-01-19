马克龙不再沉默，表示退休改革计划已经以“民主的方式通过了”

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周四，法国各工会举行大规模罢工，公共交通等大受影响，以抗议马克龙的退休改革计划。当天，人在巴塞罗那的马克龙总统表示，退休改革计划已经以“民主的方式通过了”。

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法新社报道，马克龙周四在西班牙巴塞罗那不再对退休改革保持沉默了。他在巴塞罗那表示，他希望法国目前的示威活动能够“不泛滥”。马克龙同时捍卫了他的第二个总统任期内的旗舰计划-退休改革计划，他说，退休改革计划已经以“民主的方式通过了”。

周四，参加法国-西班牙峰会的法国总统在接受媒体询问时说，“所有的意见都可以表达，这很好，也合法。”

马克龙补充说：“我相信，这些示威活动的组织者能够让不同意见的合法表达不给我们全体同胞带来太多的不便，不出现泛滥、暴力或破坏。”

马克龙还说，这项改革在春季选举时就“以民主的方式被提出并得到通过”。2022年春季的选举让马克龙获得了第二个任期，但让他在国民议会只拥有相对多数。对马克龙来说，好像大家选他当总统，就是大家都支持他的退休改革计划一样。

法新社指出，投票给他选他当总统的法国人不是都支持他的退休改革，有些人投票给他只是为了让玛丽娜·勒庞不能当选。但马克龙坚持说，“不管怎样，事情得到了清楚的和民主的解释”，“我们不能表现得好像几个月前没有选举过一样”。

尽管工会进行了大规模的动员，但马克龙坚称，“我们必须继续进行这项改革”，这项改革是“公平的和负责任的”。总统还说，“我们将以尊重、对话精神、决心和责任精神来做这件事。”

周四发生在法国各地的反对退休制度改革的大罢工和示威游行是马克龙第二个五年总统任期内的第一次重大考验。这一天，马克龙不在法国总统府，而是在西班牙，纯属偶然。

马克龙身边的人说，第27届法国-西班牙峰会，以及法国-西班牙“友好合作条约”的签署，在工会宣布1月19日罢工之前很久，就“安排好了”。

结果是，在这重大的罢工抗议行动日，马克龙和至少11名政府内阁部长都在巴塞罗那。

虽然本应前往西班牙的劳工部长Olivier Dussopt最终选择留在巴黎关注局势，并代表政府在媒体上发言，但是，连他自己都说周四将是“苦役星期四”的法国运输部部长Clément Beaune却在当天去了西班牙。

此外，负责退休改革计划的资金问题的经济部长布鲁诺·勒梅尔、周四好多都在关着门的法国学校的主管部委教育部部长Pap Ndiaye、部署了1万多名警察和宪兵监管示威活动的内政部长达马南，都去了西班牙。

周四下午在巴黎，警察与示威者在巴士底狱广场周围爆发了冲突，示威者向警察投掷物品，警方则使用了催泪瓦斯。根据巴黎警察总局，有20人被逮捕。

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