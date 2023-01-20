法国瓦兹省出现禽流感新疑似感染案例

法國瓦兹省禽流感的新疑似感染案例：古维厄( Gouvieux) 的池塘关闭等待分析 在 Gouvieux 的一个池塘中发现了 20 具黑头鸥的尸体后，该地区被置于国家服务部门的监视之下。 预计在周末对鸟类进行的分析结果应该可以知道是否真的是禽流感影响了鸟类。

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尽管白色和红色的警告带，除了障碍物，还切断了通往瓦兹省古维厄(Toutvoie )池塘的通道，但许多人在本周三（18日）忽略了这一点。 骑自行车的人、慢跑者或步行者似乎并不担心影响南瓦兹(Sud Oise) 的这个供水点的禽流感嫌疑。 然而，在上周末，即 1 月 12 日星期四，在那里发现了大约 20 具黑头鸥的尸体。

在去年发生三起事件后，这足以引起人们对该省份出现新禽流感病例的担忧：2 月在滨海塞纳河边境发现了 3 起病例，10 月在 Longueil-Sainte- Marie 或 12 月，在 Crépy-en-Valois 的 Gesresme 公园。 在古维厄，该县报告“高度怀疑感染了高致病性禽流感病毒”。 尸体已被送去化验，预计本周四或周五出结果。

“一个相当特殊的情况” 距离 Gouvieux 池塘几米远的是位于 Precy-sur-Oise 镇的 Vivier-Madame 池塘。 一个私人的地方，专供钓鱼练习使用。 他也不得不关闭。 经理帕特里克保证道 :“但是，我们没有找到任何尸体.”他还说：我不得不取消原定于上周末举行的比赛，但我理解这一预防原则。 我们要积极向上，没办法！ 现在发生比在赛季中期发生更好。»

在第一次测试确定感染是低致病性还是高致病性后，需要进行第二次测试以确认结果。 “因此有一定的延迟才能得到结果，详细说明法国瓦兹生物多样性办公室 (OFB) 的官员，他们不能对古维厄 Gouvieux 的案例发表评论，只能对法国上部的一般情况发表评论。 该地区其他地区也有病例。 禽流感自去年五月以来一直存在，原则上，高温减缓了病毒的传播。 因此，这是一个相当特殊的情况。»

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