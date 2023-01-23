法国今开部长联席会 马克龙为退休法案再“缝拆锁边”

法国/退休计划

法国各工会发动新一轮全国示威行动前，法国政府今天在总统府召开部长联席会议，聚焦退休计划。根据稍早法国爆发规模巨大的抗议示威，马克龙要求各部长汇集各方争议和诉求表达，对退休法案再作修改。但框架“锁边”已定，只是作枝节缝缝补补。

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据本台报道，在新一轮抗议行动前，养老金改革法案是周一部长会议主要议题。该计划是工会抗议运动的目标，1月19日星期四在法国全国各地发生示威活动。整个周末，各部长们试图通过承诺政府会在今天讨论的退休计划中考虑到各种意见来消除示威的障碍。

修订包括对目前养老金领取者的小额养老金进行重估。

在老年人的就业问题上，政府也在向最近几天大声疾呼的执政党一些议员做出姿态。该计划最终可以得到加强，迫使公司应当雇用55岁以上的求职者。

总统阵营的盟友中间对退休计划也有争议。他们威胁拒绝投票支持。包括贝鲁的Modem同盟党也在采取多种举措，为该法案提加建议。

退休计划将于下星期送达议会委员会，然后从2月6日起在国民议会以及参议院进行审议。据《费加罗报》消息说，一些中间派的当选代表还将提出一项修正案，将法定工作周从35小时增加到35.5小时。但大多数人反对上班延时，哪怕只是半小时。

据信议会的辩论将是紧张的，有可能受到来自左翼的阻挠，而街头示威抗议将不可避免地对议会辩论和议员的投票产生影响。

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