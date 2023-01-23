美刊看马克龙的退休计划战役称必须赢

法国/退休计划

法国总统马克龙将他的第二个任期，以及他作为经济改革者的声誉都押在让法国人工作更长的时间才能领取养老金上。他的政府提议到 2030 年将官方退休年龄从欧盟所有主要国家中最低的 62 岁提高到 64 岁，并让人们为领取全额养老金而缴纳更长的时间，即到 2027 年将从 41.5 岁提高到 43 岁，而不是2034。但是民意调查显示三分之二至四分之三的选民不赞成他的这项改革。

广告 继续浏览后续

据POLITICO报道，马克龙在与工会、雇主和政党进行了数月的谈判后，马其实已经放弃了他的 65 岁时退休的最初选举承诺，这位中间派总统在养老金改革问题上采取了不受欢迎但在政治上必要的立场，以使法国经济更具竞争力。

法国总理 Élisabeth Borne 与中间偏右的共和党谈判达成了一项临时协议，以确保该法案在议会中获得多数席位，并提供了妥协，例如，为有完整缴款记录的退休人员提供每月 1,200 欧元的最低养老金，以及更早的那些从事体力劳动或在 20 岁之前开始工作的人可以退休。

然而，最大的挑战不在议会，而在街头。

民意调查显示，三分之二至四分之三的选民不赞成这项改革，Borne 表示，这对于挽救当今工人为当前退休人员支付养老金的制度至关重要。如果不做任何改变，即使在最乐观的情况下，到 2030 年该系统每年也会出现 50 亿欧元的赤字。

但作为回应，工会呼吁从今天 1 月 19 日开始在全国范围内举行抗议、罢工和抵制，他们的目标是让一百万人走上街头。但是，法国工会组织薄弱的劳动者正在与通货膨胀、飙升的能源账单和新冠病毒的后果作斗争。抗议是否会变成持续的破坏运动，还有待观察。

据POLITICO称，在过去的十年里，大多数欧盟国家的选民已经接受了延迟退休年龄，而且在很大程度上没有引起抗议，因为预期寿命延长和出生率降低引发不可避免的经济和人口后果，这会导致更少的工作者和更多的退休人员。这是世代公平的问题，随着人们都活得更长，人们应该为自己的养老金工作更长时间，而不是指望年轻一代承担越来越重的负担。

只有法国人继续抵制这一现实。

人人 60 岁退休是前总统密特朗 (François Mitterrand) 在 1981 年竞选上台时做出的著名的社会承诺，当时他领导着一个由社会主义者、共产主义者和左翼激进分子组成的联盟。左派历来倡导缩短工作时间、延长带薪假期和提早退休，将此视为新休闲社会的曙光，密特朗甚至任命一名前工会成员为“自由时间部长”。

但时至今日，法国左翼的许多人仍然坚持这种“劳动力谬误”，该谬误假设如果人们每周工作 35 小时而不是 40 小时，则可以更公平地分配固定数量的工作，并且60岁退休自动为年轻人创造更多就业机会。尽管法国每周工作 35 小时并且提前退休，法国的失业率，尤其是青年失业率一直顽固地高于欧元区平均水平。

中右翼继任者试图取消密特朗的退休金遗产的尝试遇到了巨大的阻力。1995 年，经过数周严重的公共部门罢工，戴高乐主义总统希拉克 (Jacques Chirac) 被迫放弃拟议的养老金改革。他的继任者萨科齐 (Nicolas Sarkozy) 确实设法提高了最低退休年龄，在 2010 年将最低退休年龄从 60 岁提高到 62 岁，但几个月的抗议削弱了他的权威，他在 2012 年连任失败。

击败他的社会党人奥朗德采取了不同的方法，试图暗中改革制度，保持退休年龄不变，但逐渐提高领取全额养老金所需的缴费年限。这意味着受过高等教育或职业中断的人必须工作到 64 至 67 岁才能获得满额的退休福利。

POLITICO称，现在，马克龙政府已与工会进行了数月的磋商，但仍未能获得改革派法国民主工会联合会CFDT的关键支持，马克龙本想以此打破工会统一的拒绝主义阵线。

在议会中，由民粹主义者梅朗雄领导的左翼 NUPES 联盟和极右翼民粹主义者马琳·勒庞的全国集会都反对马克龙的退休法案。他们要求所有或部分工人恢复 60 岁退休，尽管平均预期寿命已从 1981 年的 74 岁上升到今天的 83 岁。

据该报道称，养老金已经占法国 GDP 的 15.9%，而欧盟的平均水平为 13.6%，德国仅为 12.6% 。当被问及他们将如何为提前退休提供资金时，梅郎雄和工会坚持认为答案是通过提高工资税让老板支付更多。就勒庞而言，她只是回避了这个问题。

但这是需要被戳破的神奇思维。延迟退休的唯一真正替代方案要么是削减养老金，可是这是没人愿意的，要么是增加缴款，要么是提高税收，这在一个被指控仅次于丹麦的欧洲税收第二高的国家来说几乎不现实。

然而，通常情况下，法国人更愿意想象口号或符号而战，而不是与事实和数字打交道。现实情况是，许多法国人在 62 岁后就已经退休。

另一个问题是，法国雇主不想让年长的工人留在他们的工资单上，因为他们的成本更高，而且被认为不太能适应新技术和工作方法。目前，只有 35% 的 60 至 64 岁的人仍在从事全职工作。然而，MEDEF 雇主协会正在反对一项要求大公司在“老年指数”中公布老年工人数据的政府提议，因为担心被迫保留老年工人的配额。

POLITICO说，法国老板们也需要变得真实。如果要公众接受晚退休，公司也必须尽责，应更好地利用老年人。这其实也符合企业的利益。

该报说，这场斗争的关键是要使法国成为一个能够适应时代和吸引投资并充满活力的经济体，但这也是一个代际公平的问题。尽管马克龙费尽口舌仍被指控他对压力很大的工人或失业者缺乏同情心，但这就是马克龙必须在这个战役里获胜的原因。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅