《艾米丽在巴黎》第三季热播

美国系列电视剧《艾米丽在巴黎》第三季推动了巴黎旅游业也带动了外国人在巴黎的置业高潮，但是当地巴黎人哀叹，现实可没有电影描述得那样美好。

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美国网络剧《艾米丽在巴黎》于2020年10月在Netflix 上首播，讲述的是来自于美国芝加哥20多岁的艾米丽被外派到法国巴黎的经历，影片从美国人的视角介绍法国人的生活，配以时尚元素和经过精心打造的巴黎街景，为巴黎吸引了大量观光客，该剧于2022年12月圣诞节前后已经在全球90多个国家推出第三季。

该剧在网上的热播导致剧中主角艾米丽在巴黎的生活路线图：她的办公室、常去的面包店、卢森堡公园、巴黎皇宫的黑白柱及花神咖啡店成为其粉丝探访巴黎的必访路线。Netflix 更是招来巴黎专业导游，带游客走访影片的拍摄地点，并声称粉丝有爱走访最热门电视剧所在城市的趋向。

法国媒体也重新把埃菲尔铁塔上的米其林星级餐厅儒勒·凡尔纳餐厅、巴黎公共游泳池-莫利托游泳池(Piscine Molitor)、巴黎(皇家宫殿(Palais-Royal)) 公园、经常举办露天电影节的维莱特公园（Parc de la Villette）、可回到童年的杜乐丽花园嘉年华（La Fête des Tuileries）、奥赛博物馆、巴黎装饰艺术博物馆、爵士乐俱乐部蓝色喇叭(La Trompette bleue)、肖蒙山丘公园（Parc des Buttes-Chaumont）、巴黎18区1672年创立的小餐馆Le Relais de la Butte 列入艾米丽“旅行”线路。

当地民众表示，自从该剧演后，当地出现了很多打扮都差不多的女孩，她们带著观光点中购买的剧中主角艾米莉喜欢的贝雷帽，手里拿著艾米莉喜欢的、被该电视剧推红的羊角面包。

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