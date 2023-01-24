中国又大量购买法国大麦

法国/中国/大麦

中国买家本月被认为已经至少预订了几艘大型货轮量的法国大麦。近年来，中国已成为法国大麦的主要出口市场。作为北京批准进口的为数不多的欧洲大麦原产地之一，法国在中澳贸易争端期间大麦出口中国获益。

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据路透社今天报道说，欧洲贸易商报告说，中国买家本月又购买法国大麦。法国大麦增加了出口计划。

三位贸易商透露，在最近的交易中，中国进口商购买了五到六艘巴拿马大型船运大麦货品，每艘约 60,000 吨，准备在未来几个月装运。也有市场传言称，运量可能已达到 10-15 艘，或多达 900,000 吨。

据贸易商表示，据信最近的销售发生在过去三周内，2022 年收获的作物将于 2023 年上半年发货，主要是在 1 月至 3 月或 4 月之间。

法国大麦被认为是用做牲畜饲料而不是麦芽生产。

1 月份，货商已经在法国用五到六艘大型船只装载运往中国的大麦，据信其中大部分已于 11 月下旬成交。

法国农业机构FranceAgriMer上周下调对欧盟以外大麦出口，但对中国的销售可能会加速法国大麦的出货量。随着中国和澳大利亚在外交紧张局势后恢复对话，法国的销售缓和了有关澳大利亚大麦即将返回中国的猜测。

路透社说，澳大利亚大麦被中国征收高额关税，但中国继续购买澳大利亚小麦。据贸易商称，中国本季对法国大麦的需求也被认为受到阿根廷干旱和乌克兰供应中断的推动。

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